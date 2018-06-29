В рамках "АлтайФеста" Гран-при получил квас живого брожения "Андреич". Оценка напитков проводилась закрытым способом, все образцы были зашифрованы под номерами. Главные критерии оценки: вкус, запах, цвет и степень газирования. В составе компетентного жюри — профессионалы пищевой отрасли Алтайского края, преподаватели профильных вузов и технологи заводов.
Награда международного уровня – золотая медаль – вручена квасу "Андреич" на форуме "Пиво-2018" в Сочи. По мнению производителей, сочинский конкурс считается самым престижным в России и является важным инструментом для повышения качества продукции. Награды, полученные в Сочи, можно считать самыми объективными в России. Форум производителей напитков в Сочи состоялся уже в двадцать седьмой раз. И всегда он собирает на своей площадке заинтересованных представителей отрасли.
Квас "Андреич" — это титульный бренд завода, получивший название в честь основателя компании "Бочкари" Николая Андреевича Козлёнкова. Готовится квас "Андреич" на мягкой артезианской воде. В составе только натуральные компоненты – ржаная мука, ржаной и ячменный солод. За процесс брожения отвечают хлебопекарные дрожжи. Квас — один из наиболее питательных и здоровых напитков. На Руси хлебный квас был каждодневным напитком, а его наличие в любом доме было символом благополучия.
"Бочкари":
Алтайский край, Целинный район, с. Бочкари, ул. Молодежная, 1А
Телефон: 8(38596) 32-594
Телефон горячей линии: 8 800 700 1825
Сайт: www.bochkari.ru
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