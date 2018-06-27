Расчеты наличными могут ограничить в России

В России могут ограничить максимальную сумму для расчета наличными, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Русфинанс банка" Сергея Озерова.
Озеров напомнил, что в 2012 году Центробанк и Минфин уже рассматривали возможность ограничения. В Госдуму был внесен законопроект, согласно которому максимальная сумма расчета наличными составила 600 тысяч рублей. Но проект не приняли в связи с экономическим кризисом.
"В странах Западной Европы, например, в Италии, если захочешь расплатиться наличными на сумму больше одной тысячи евро — откажут, нужно платить по безналу", — отметил Озеров.
Внедрение в России такой практики, как он отметил, является вопросом времени.
Ранее сообщалось, что в 2017 году Минфин рассматривал возможность запрета на покупку товаров стоимостью более двух миллионов рублей за наличные. Бывший вице-премьер правительства Аркадий Дворкович опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что существует мировая практика по увеличению доли безналичных расчетов, но эта тенденция должна развиваться естественным путем.
Комментарии
Ну начнут, я уверен, с какой-нибудь суммы в 1000 евро чтобы народ не возмущался, а позднее дойдут до 1000 рублей.
с каждым днём новости всё ХУЖЕ И ХУЖЕ
В НАТУРЕ ЧТО ТАМ ДУМАЮТ В ДУМЕ.
ТЕРПЕНИЕ У НАРОДА МАЛО ОСТАЛОСЬ! ОДНИ ЗАКОНЫ ВСЁ ПРОТИВ НАСЕЛЕНИЯ!
27.06.2018 17:17
гость
В чём "хужесть" этой новости?
В чём "хужесть" этой новости?
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В том что расчеты сверх суммы уйдут в тень, в бумагах будут писать одно по факту будет другое