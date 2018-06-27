Британская газета The Sun включила защитника сборной России и петербургского "Зенита" Игоря Смольникова в символический список "худших" игроков чемпионата мира по футболу, сообщает URA.RU.
Схему размещения спортсменов на поле таблоид опубликовал в своем Twitter. Защитника Смольникова разместили на левом краю.
В чемпионате Смольников принимал участие только в одном матче — с Уругваем. В первом тайме встречи он получил красную карточку и был удален с поля. Игра закончилась поражением российской сборной со счетом 0:3.
Помимо российского игрока, в "худшую" сборную попали испанцы Давид де Хеа и Серхио Рамос, немцы Жером Боатенг, Тимо Вернер и Томас Мюллер, панамец Фидель Эскобар, бразилец Паулиньо, француз Блез Матюиди, аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски.
Комментарии
БРИТАНЦЫ МОГУТ ИДТИ КОЗЕ В ТРЕЩИНУ!
Да ваще, откуда взялся этот существо Смольников??? Да, звёзды нынче в сборной! Ерохой восхищались не вышел. Зато две смолы выпустили и, как результат слиплись.
Ну, в принципе, попал в довольно солидную компанию))