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Женская доля: от справедливороссов на выборы губернатора Алтая идет Суслова

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Для депутата краевого парламента Людмилы Сусловой это будет первый опыт участия в губернаторских выборах

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

"Справедливая Россия" выдвинет на выборы губернатора Алтайского края депутата краевого парламента Людмилу Суслову. Об этом корреспонденту портала Amic.ru сообщил надежный источник.

Глава алтайских справедливороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев подтвердил Amic.ru участие партии в выборах, но отметил, что с кандидатом точно определятся на конференции в субботу, 7 июля. И все же ждем выдвижение именно Людмилы Сусловой. Ранее предполагалось, что на выборы пойдет депутат АКЗС Владислав Вакаев. Но в итоге выбор пал на его коллегу по парламенту и по партии Суслову. 

Кстати, ее выдвижение чуть не сорвалось. На пресс-конференции в минувший четверг, 28 июня, Александр Терентьев сообщил, что после встречи с врио главы региона Виктором Томенко справедливороссам надо еще раз все обдумать.

"Справедливая Россия" — пятая партия, официально выдвинувшая кандидата на выборы губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года. Неделю назад о выдвижении сообщили в ЛДПР. От либерал-демократов идёт депутат АКЗС Владимир Семенов. От "Единой России" идет врио главы региона Виктор Томенко. "Партия Роста" выдвинула бизнесмена Андрея Крылова. Семенов, Томенко, Крылов уже принесли в избирком документы и стали официально выдвинутыми кандидатами. КПРФ от участия в выборах публично отказалась. На выборы планирует идти кандидат от "Яблока" Виктор Рау.

Напомним, участие в выборах губернатора может принять только выдвинутый от партии кандидат. Самовыдвижение не допускается. Абсолютно всем кандидатам придется собирать подписи (не менее 534) муниципальных депутатов и избранных глав.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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