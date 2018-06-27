Фото: Besexygirl.ru
Лето, солнце и жара просто располагают модников и модниц похвастаться своими летними луками. А заодно подарить себе заветный шопинг в магазинах брендовых товаров Familia.
Хотите выиграть один из трех сертификатов Familia на 1500 рублей? Примите участие в нашем фотоконкурсе "Летнее настроение" — покажите нам свои лучшие наряды на это лето!
Мы разыгрываем призы в трех номинациях:
-
"Впереди всех трендов" – покажите, что вы в курсе последних тенденций мира моды
-
"Летнее настроение" – передайте всю атмосферу и яркость лета с помощью одного наряда
-
"Вечная классика" – продемонстрируйте, что вы умеете носить классические ансамбли не хуже новоиспеченной герцогини Сассекской!
Присылайте свои фотографии в летних нарядах с указанием номинации, в которой участвуете, на почту konkurs@amitel.ru до 5 июля 2018 года. С 5 июля на портале Amic.ru откроется голосование, и читатели смогут сами выбрать победителей.
Обратите внимание: один участник конкурса может прислать только одну работу. Присланные фотографии будут опубликованы на портале Amic.ru и в группах портала в соцсетях. Участвуя в конкурсе, вы автоматически признаете, что согласны с данными условиями.
И еще: если вы не войдете в число победителей, не расстраивайтесь – у вас всегда есть возможность сэкономить, ведь в офф-прайс-магазинах Familia продаются одежда, обувь и товары для дома от известных брендов со всего мира с выгодой до 85%.
Комментарии