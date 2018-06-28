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Что делать, если электросчетчик признан нерасчетным

, ИА "Амител"
"Алтайэнергосбыт" обращает внимание клиентов на последствия признания прибора учета электроэнергии нерасчетным

Фото: sts-72.ru

Если вы получили акт сетевой энергокомпании о том, что ваш прибор учета (далее — ПУ) признан нерасчетным, необходимо в кратчайшие сроки устранить нарушения и подать письменное заявление на допуск счетчика в эксплуатацию в адрес сетевой организации и АО "Алтайэнергосбыт".

Пока счётчик не признан пригодным для осуществления коммерческих расчётов и не допущен в эксплуатацию, определение объёма потреблённой электроэнергии может осуществляться только расчётным методом*. Это практически всегда приводит к росту затрат абонентов на энергоснабжение. При этом действующее законодательство возлагает полную ответственность за сохранность ПУ и пломб на собственника энергопринимающих устройств, в которых установлен данный ПУ, а обязанность по поверке ПУ — на собственника ПУ.

Среди наиболее частых причин признания ПУ нерасчётным — истечение срока межповерочного интервала ПУ, демонтаж в связи с поверкой, ремонтом или заменой, а также поломки и неисправности.

"В последнее время мы столкнулись с резким увеличением числа случаев несвоевременного обращения к нам по данной проблеме и очень надеемся, что наши уважаемые клиенты — юридические и физические лица — со всей серьёзностью отнесутся к этой информации. Специалисты нашей компании всегда готовы предоставить оперативную и исчерпывающую консультацию по вопросам  функционирования прибора учёта, а при необходимости предложить услуги по его замене", — говорит заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров.

*Расчётный способ в случае выхода из строя или утраты расчётного прибора учёта:

В первые три месяца для жилого помещения и 2 месяца для нежилого помещения плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объёма потребления коммунального ресурса, определенного по показаниям индивидуального ПУ за период не менее 6 месяцев. Если период работы прибора учёта составил менее 6 месяцев, то за фактический период работы ПУ, но не менее 3 месяцев.  Далее — исходя из утверждённых нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 1,5.  

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.06.2018 09:46
Filin

Очень интересует, почему потребители должны покупать эти счетчики. Кассы вот в магазинах не покупаем...

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