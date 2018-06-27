Фото:izvestiy-kamen.ru
Новым главой Славгорода в Алтайском крае стал бывший полицейский Сергей Горбунов — на данный пост его избрали местные депутаты.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 27 июня в Славгороде состоялась сессия местного собрания депутатов. Народные избранники по итогам конкурса на занятие вакантного поста градоначальника утвердили главой Славгорода Сергея Горбунова.
До последнего времени Сергей Горбунов был начальником межмуниципального отдела МВД России "Каменский".
Свои полномочия в новом качестве он будет осуществлять в течение пяти лет.
Комментарии
Кто же его избрал то? Глаза то у избирателей где ?
Наверное очень хороший полицейский накопал компромата на каждого из депутатов, а потом в гости к ним пришёл, и заявил: - Либо вы все отправляетесь в тюрьму, либо я тут мэр