Чиновники Новокузнецка сняли ко Дню города видеоклип, в котором они вместе с героями фильма "Звездные войны" готовятся встречать 400-летие города, пишет "Тайга.Инфо".
Видео разместил в своем Instagram глава Центрального района города Николай Маслов. В ролике чиновники из городской администрации сражаются с ситхами и управляют "Тысячелетним Соколом". После этого странностей не становится меньше. На фоне всего этого начинает играть композиция со словами "Курс 400 взят, давай-давай" на мотив песни "Мама Люба" группы Serebro.
В ролике замечены также глава города Сергей Кузнецов и другие чиновники.
"Межгалактическая команда звездного корабля идет своим путем в бескрайнем пространстве вселенной, побеждая невзгоды, катаклизмы и экологический кризис. Сила, мужество и смелость помогают астронавтам не сбиться с пути... Капитан твердой рукой ведет корабль курсом на 400", — гласит подпись к видео.
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