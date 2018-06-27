100% акций "Почты России", которые появятся в ходе превращения из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество (АО), будут принадлежать государству, пишет "Парламентская газета".
Авторами поправок в законодательство стали депутаты Госдумы. Инициатива уже принята в трех чтениях, и 27 июня ее рассмотрит на пленарном заседании Совет Федерации.
Реорганизация "Почты России" позволит почтовому оператору привлекать инвесторов и более эффективно распоряжаться своим имуществом, например, реализовывать непрофильные активы или сдавать их в аренду.
При этом, как отмечается, ни один работник предприятия из 350 тысяч сотрудников не лишится своей должности, все отделения почтовой связи будут сохранены, а для инвесторов создадутся гораздо более благоприятные условия работы.
Планируется, что общее руководство "Почтой России" будет осуществлять совет директоров, состав которого не будет превышать 11 человек. Свои полномочия они будут осуществлять в течение пяти лет, равно как и генеральный директор.
Ранее генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов заявлял, что принятие закона необходимо для работы предприятия как современной цифровой организации.
Первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров уверен, что будущая реорганизация поможет повысить эффективность "Почты России".
Комментарии
Пациент скорее мёртв, чем жив. (с)
смена вывески вряд ли поможет, только расстрелы за коррупцию и воровство на гос.предприятиях могут заставить эти предприятия развиваться
теперь еще и посылки проверять будут... все чудесатее и чудесатее...
Ну если брать по аналогии с милицией и полицией, то что получится в итоге из почты рф будет хуже.
То есть 90 000 000 (90 миллионов) премии по итогам года, окромя "зарплаты" кто теперь получать будет?