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Газон и тротуар провалились в центре Барнаула из-за прорыва трубы

, ИА "Амител"
Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной

Фото: vk.com/barneos22

Порыв на сетях обернулся потопом в центре Барнаула днем в среду, 27 июня. Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Молодежная – Ленина, прорыв трубы. Газон и тротуар провалились, в магазине повыбивало стекла", — отмечает автор заметки.

На видео с места событий видно, что вода хлещет в непосредственной близости от жилого дома, на первом этаже которого расположены торговые помещения.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.06.2018 16:21
- гость -

Ништяк!

0  0
27.06.2018 16:22
-гость-

путинская стабильность потекла

0  0
27.06.2018 16:26
- гость -

Ну как же мило они место порыва ленточками огородили

0  0
27.06.2018 16:26
- гость -

Ты свою утреннею "стабильность" по простыне не размазывая. Мамка заругает за обтруханное белье.

0  0
27.06.2018 16:28
Грантштейн

27.06.2018 16:22
-гость-
Я не за Путина.
Но и ваши слова - просто бред.
Это опрессовка ТЭЦ-2.
Вы в курсе, что кажый год отключают горячую воду по контурам ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2?
ТЭЦ-3 уже закончили, теперь очередь ТЭЦ-2, и такие порывы каждый год.

0  0
27.06.2018 16:34
-гость-

-гость- 16:26
повышение пенсионного возраста, повышение НДС, рост цен на бензин, рост тарифов ЖКХ. про какую вы простынь рассуждаете?

0  0
27.06.2018 16:50
- гость -

Стабильность заключается в том,, что трубу порвало как раз на том месте где производился ремонт.

0  0
27.06.2018 16:51
- гость -

Коррозия, как и зима, всегда приходят неожиданно.

0  0
27.06.2018 17:06
- гость -

Разрушающий метод контроля, ничего личного

0  0
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