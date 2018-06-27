Фото: vk.com/barneos22
Порыв на сетях обернулся потопом в центре Барнаула днем в среду, 27 июня. Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Молодежная – Ленина, прорыв трубы. Газон и тротуар провалились, в магазине повыбивало стекла", — отмечает автор заметки.
На видео с места событий видно, что вода хлещет в непосредственной близости от жилого дома, на первом этаже которого расположены торговые помещения.
Комментарии
Ништяк!
путинская стабильность потекла
Ну как же мило они место порыва ленточками огородили
Ты свою утреннею "стабильность" по простыне не размазывая. Мамка заругает за обтруханное белье.
27.06.2018 16:22
-гость-
Я не за Путина.
Но и ваши слова - просто бред.
Это опрессовка ТЭЦ-2.
Вы в курсе, что кажый год отключают горячую воду по контурам ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2?
ТЭЦ-3 уже закончили, теперь очередь ТЭЦ-2, и такие порывы каждый год.
-гость- 16:26
повышение пенсионного возраста, повышение НДС, рост цен на бензин, рост тарифов ЖКХ. про какую вы простынь рассуждаете?
Стабильность заключается в том,, что трубу порвало как раз на том месте где производился ремонт.
Коррозия, как и зима, всегда приходят неожиданно.
Разрушающий метод контроля, ничего личного