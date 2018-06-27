Фото: vk.com/barneos22
Прорыв трубы, обернувшийся подземным фонтаном и ставший причиной "потопа" на перекрестке проспекта Ленина и улицы Молодежной в Барнауле, произошел в результате опрессовки.
Как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе барнаульского филиала Сибирской генерирующей компании, в настоящий момент выход воды на поверхность прекращен, на данном участке производится откачка воды.
Ремонт сетей в этом месте будет произведен в установленные сроки — до 11 июля. Также будут выполнены благоустроительные работы.
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Напомним, что в настоящий момент в Барнауле проводятся гидравлические испытания в контуре ТЭЦ-2. Затем на тепловых сетях будет производиться ремонт.
Комментарии
Спасибо, КЭП.
Причину теперь знаем