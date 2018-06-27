ТАСС опубликовал полезную статью, в которой рассказывается о том, почему людям важно научиться готовить еду из объедков и просроченных продуктов. Есть и несколько занимательных рецептов: яичные маффины из остатков курицы, апельсиновые булочки из зачерствевшего хлеба.
В России насчитывается 20,3 миллиона человек, чьи доходы ниже прожиточного минимума. В статье приводится ряд полезных рецептов, позволяющих значительно сэкономить и не тратить продукты попусту.
"Что можно сделать со старым хлебом? На второй день его можно нарезать, подсушить на гриле и приготовить брускетты. На третий день можно натереть на хлебную крошку, добавить старый сыр, яйца, воду — и сделать пассатели моей бабушки. Это такая хлебная лапша, она прекрасна в любом бульоне. Или приготовить из хлебных крошек с травами песто — получается вкусно и намного дешевле, чем с кедровыми орешками", — объясняет шеф-повар итальянского ресторана Osteria Francescana Массимо Боттуре.
Как сообщается, пищевой мусор превратился в одну из самых больших проблем XXI века: ежегодно выбрасывается около 1,5 млрд тонн продуктов питания, в то время как на их производство тратится до 40% произведенной в мире энергии (данные по США и Западной Европе).
В статье рассказывается, что Боттуре организовал целое движение, цель которого — спасение выбрасываемых продуктов питания. Повар открыл столовую для бедных Refettorio Ambrosiano. Для этого он пригласил 40 лучших шефов мира, которые готовили блюда из продуктов с истекшим сроком годности, из некрасивых овощей и остатков пищи.
70% корма свиней — это кукуруза или другое зерно, которое могло бы стать пищей для 3 млрд человек на Земле.
На всемирной выставке Expo Milano 2015, которая прошла под девизом "Накормить планету", было использовано 15 тонн пищевых отходов, а сама Refettorio Ambrosiano превратилась в мировое движение.
В весеннем сете вновь открывшегося копенгагенского ресторана Noma Рене Редзепи демонстративно предложил в роли главного горячего блюда глазированную голову трески, продукт, который большинство кидает в мусорный бак или кошкам, и провозгласил эпоху trash cooking — готовки из мусора.
Комментарии
В России насчитывается 20,3 миллиона человек, чьи доходы ниже прожиточного минимума.
----------------
Столько народа объедками и просрочкой не накормить.
А у нас не остатков еды, мы всё лопаем, а из костей курицы уже ничего не сваришь, да и собачке надо. А башку трески котик съест. Кстати, а вот собаки и кошки...нет, нет, пусть живут.