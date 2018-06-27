Сумму ограничения на расчеты наличными назвали в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков прокомментировал "Известиям" возможное введение в России ограничения на расчеты наличными.
Меры ужесточения могут начаться уже с 600 тысяч рублей, предположил парламентарий.
Ранее глава "Русфинанс банка" Сергей Озеров сообщил, что в России неизбежно введение ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой смогут рассчитываться физические лица. Он отметил, что в некоторых европейских странах, в том числе в Италии, нельзя расплатиться наличными на сумму больше тысячи евро. По его словам, Россия к этому тоже придет.
"У нас соответствующих ограничений нет, но если они будут вводиться, то, полагаю, что цифра в 600 тысяч рублей, которая зафиксирована в целях борьбы с отмыванием. Сегодня все операции свыше 600 тысяч рублей мониторятся службой финансовой разведки. Соответственно, от этой суммы плясать начнут, поскольку она уже зафиксирована нашим законодательством. Ограничения с оборотом наличными если и будут вводить, то, очевидно, эти ограничения будут связаны с борьбой против проведения сомнительных операций", — сказал Аксаков.
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