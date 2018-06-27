Путешественник Федор Конюхов и депутат Госдумы Артур Чилингаров готовят погружение в Марианскую впадину, пишут "Ведомости".
Об этом сообщил Конюхов во время награждения Орденом почета в Кремле в среду, 27 июня. Он попросил помощи в подготовке экспедиции у президента Владимира Путина. Путешественник заявил, что погружение в Марианскую впадину позволит установить флаг России в самом глубоком месте на планете.
Конюхов известен тем, что совершил кругосветный перелет на воздушном шаре за 11 дней. Он вылетел из австралийского города Нортхэм 11 июля 2016 года и приземлился в 160 км от точки вылета 23 июля. Эти 11 суток он провел в кабине размером 2 х 1,8 м. Перед полетом он сообщал, что планирует спать в общей сложности 4 часа в день, время от времени отдыхая по 30-40 минут. Во время полета шар достигал скорости в 240 км/ч и поднимался на высоту в 10 600 метров. Таким образом Конюхов побил предыдущие мировые рекорды скорости кругосветного путешествия на воздушном шаре.
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