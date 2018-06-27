Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко заверил, что поручение президента Владимира Путина о сохранении школы в селе Старая Суртайка будет обязательно выполнено.
Напомним, что накануне глава государства утвердил перечень поручений по итогам программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", состоявшейся 7 июня.
Часть поручений обращена непосредственно к властям регионов, из которых главе государства поступили жалобы. Так, властям Алтайского края наказано обеспечить работу школы в селе Старая Суртайка.
Комментируя это, Виктор Томенко подчеркнул: "Работа по исполнению поручения Президента Российской Федерации была организована сразу, на следующий день после "Прямой линии". Интенсивно идет подбор педагогических кадров, эта работа почти завершена. Разрабатывается смета по ремонту здания школы. Также мы рассматриваем вопрос о приобретении автобуса для решения проблемы с подвозом ребятишек, которые живут в этом и близлежащих селах. Как мы и договаривались: школа будет функционировать, село будет жить. Это наша принципиальная позиция, которую мы будем в нашей политике проводить повсеместно".
В пресс-службе краевого правительства добавляют, что в настоящее время в школе уже решен вопрос с учителями иностранных языков, биологии и химии, начальных классов и физики.
Также проведен осмотр здания школы, разрабатывается проектно-сметная документация на проведение работ по ремонту кровли, крыльца, замене окон и покрытия полов в классах.
К началу учебного года на средства краевого бюджета будет приобретен новый автобус.
Комментарии
Люди, которые говорили, что он ничего не делает, теперь вам видно, что он начал работу в крае?
Теперь детей не будут возить в соседнее село в морозы и вьюги.Когда власть идёт на диалог с жителями,то хорошо от этого всем. Побольше бы таких положительно разрешённых ситуаций.
Я считаю, что со временем помимо школы он еще сделает что то в селе, да и вообще в регионе
Развитие региона идёт полным ходом А для детей нужно делать всё самое лучшее)
уже решен вопрос с учителями иностранных языков, биологии и химии, начальных классов и физики
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В соседних школах к 1 сентября вышеуказанные учителя потеряются.
Лизун, переставай раз в минуту лизать. А то либо залижешь, либо язык сотрешь.
Люди, которые говорили, что он ничего не делает, теперь вам видно, что он начал работу в крае?
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В чем его заслуга? это указание путина, а ему никто перечить не будет.
вроде хорошо, но такие малокомплектные школы это огромная нагрузка на бюджет района