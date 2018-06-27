Путин рассказал о планах посмотреть матч Россия - Испания

Президент России Владимир Путин намерен посмотреть матч Россия — Испания, который пройдет в воскресенье, 1 июля, однако не уверен, что сможет увидеть его на стадионе, передает ТАСС.
"Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю", — сказал Путин.
Лично президент посетил только первый матч, сыгранный Россией на ЧМ-2018, — игру против Саудовской Аравии 14 июня. Путин наблюдал за ходом игры вместе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также президентом ФИФА Джанни Инфантино.
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