Фото: vk.com/barneos22
Алтайский край продолжает жить в условиях погодного экстрима — аномальная жара, высокая пожароопасность и вероятность урагана уже который день идут в ногу в нашем регионе.
В четверг, 28 июня, в крае продолжает действовать штормовое предупреждение.
"В отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град", - говорится в прогнозе алтайского ЦГМС. Днем в крае будет +27...+32 градуса.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров, при грозах местами шквалистое усиление до 20-25 метров в секунду.
В Барнауле во второй половине дня возможен дождь, гроза и град. Дневные температуры в краевой столице составят +27...+29 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление до 15-20 метров.
Ввиду вероятного повторения грозового шквала, который обрушился на Барнаул вечером 23 июня, жителей и гостей региона убедительно просят не забывать о правилах безопасности.
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