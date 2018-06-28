Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 150 квадратных метров продают в закрытом барнаульском жилмассиве на Змеиногорском тракте за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Автор объявления отмечает, что жилье находится недалеко от реки Обь. Территория рядом с домом, где расположена квартира, благоустроена.
В квартире имеется два санузла, перегородки в ванной и подиум выполнены из дуба. Обустроена сауна из лиственницы, выполнены полы с подогревом.
Также в квартире есть действующий камин на дровах. Кроме того, в жилье создана "умная" система освещения.
Прилегающая к дому территория обрабатывается от комаров и клещей.
Комментарии