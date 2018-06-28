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Гаджеты опасны: онкологи о лечении и причинах возникновения опухоли мозга

, ИА "Амител"
Сколько стоит лечение опухолей головного мозга в федеральных центрах для жителей Алтайского края?

В Алтайском крае лечением опухолей головного мозга занимаются два медицинских центра – краевая клиническая больница и краевой онкологический диспансер. Каждый отвечает за свой этап: нейрохирурги краевой больницы проводят операции по удалению новообразований, а радиологи и химиотерапевты онкодиспансера воздействуют на опухоль медикаментозно или с помощью лучевой терапии. О том, как в Алтайском крае борются с этим заболеванием, рассказывают врачи Алтайской краевой клинической больницы и онкологического диспансера "Надежда".

Забудь дома телефон

Дмитрий Долженко, заведующий отделением нейрохирургии, главный нейрохирург края, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор.

- Дмитрий Андреевич, опухоли головного мозга — заболевание страшное. И диагноз звучит как приговор. Можно ли сказать, что год от года приходит все больше пациентов с таким диагнозом?

- Цифры по заболеваемости действительно растут. Однозначной причины развития опухолей мозга нет. В списке провоцирующих факторов и генетическая предрасположенность, и слабый иммунитет, плохая экология, неправильное питание, воздействие канцерогенов, работа на токсичных производствах, перенесенные инфекции – много всего.

Одним из провоцирующих факторов стало появление компьютеров, телефонов, микроволновок и других гаджетов. Эксперты все чаще говорят о негативном влиянии приборов, выдающих излучение. Я убежден, что через несколько лет мы получим подтвержденные цифры. И не исключено, что они окажутся весьма шокирующими. По этой причине лично я сотовый телефон использую только в транспорте, чтобы всегда быть на связи. Во всех остальных случаях пользуюсь стационарным аппаратом.

К счастью, опухоли головного мозга — достаточно редкая онкопатология. Они даже не входят в ТОП-30 наиболее распространенных онкологических локализаций. Тем не менее с каждым годом число злокачественных опухолей головного мозга растет. Так, если в 2010 году в Алтайском крае был зарегистрирован 101 случай, то в 2015 году их было уже 230, а в 2016 – 250.

- Можно говорить, что и выявляемость заболеваний стала выше?

- Ситуация с уровнем заболеваемости не так однозначна, как кажется. Я в нейрохирургии более 45 лет. Когда мы только начинали работать, не было ни компьютерной томографии, ни МРТ, даже об УЗИ мы еще ничего не знали. А в последние годы возможности диагностики значительно выросли. Благодаря современному оборудованию мы сегодня научились обнаруживать опухоль на ранних стадиях. 40 лет назад опухолей головного мозга, я уверен, было больше, чем свидетельствует официальная статистика, но мы о них просто не знали.

Совокупность всех этих факторов и дает нам "говорящие цифры": если 40 лет назад мы оперировали 1-2 опухоли мозга в неделю, то сейчас проводим в среднем по 7-8 операций еженедельно – как злокачественных, так и доброкачественных новообразований. В год получается порядка 250-300 больных. Дополнительно примерно 120-150 пациентов мы отправляем на лечение за пределы края.

- Сами не справляетесь?

- Дело не в этом. Нашему нейрохирургическому отделению уже более 60 лет. Накоплен колоссальный опыт. Большинство известных хирургических методик мы сегодня используем в своей работе, в том числе малоинвазивную эндоскопическую хирургию. Удаляем опухоли мозга с помощью нейронавигации – мы вам обязательно покажем, как это происходит. Но в нейрохирургии есть распространенные ситуации, а есть и довольно редкие случаи. Например, когда требуются операции под местным обезболиванием.

- Под местным?

- Да, под местным. В головном мозге нет болевых рецепторов, он не может испытывать боль. Так вот, операции с нейрофизиологическим мониторингом, о которых я начал говорить, позволяют полностью контролировать работу мозга во время манипуляции. Человек в это время находится в полном сознании, а хирург имеет возможность, задавая вопросы, убедиться, что не задеты жизненно важные области, отвечающие за речь, понимание и тому подобное.

Недавно я в "ННПЦН им. ак. Н.Н.Бурденко" направил молодого человека 22 лет, у него опухоль располагалась в центре речи. Он на четырех языках свободно общается. И вот представьте, если бы стали мы оперировать его здесь — опухоль мы бы убрали, в этом я ни секунды не сомневаюсь. Но не имея нужного оборудования и опыта в подобных операциях, мы могли задеть речевой центр. Только представьте, что он больше не смог бы не то что на четырех языках общаться, а вообще говорить?! Это же его профессия, в этом вся его жизнь!

Таких специализированных институтов в России мало. Но они оснащены не в пример лучше нашего, и хирурги, собирая пациентов со всей страны, имеют больший операционный опыт при таких, назовем их "редкими", патологиях. А мы в год даже десять подобных операций не проведем. Да и есть ли смысл закупать специальное дорогостоящее оборудование, если 350 дней в году оно будет простаивать?

- Кто оплачивает алтайским пациентам подобные операции в федеральных центрах?

- Все операции на головном мозге проводятся абсолютно бесплатно. Не имеет значения, проведена она в Алтайском крае или же в Москве. Кстати, это же касается и пациентов из других регионов: в рамках системы ОМС им достаточно иметь направление в нашу клинику. Порой такие ротации бывают необходимы, например, когда человек живет в другом регионе, а все его близкие родственники – на Алтае. Это же и уход, и забота, да и психологически в кругу семьи и друзей восстанавливаться легче.

Что касается стоимости такого лечения – она действительно высокая. Нейрохирургия, онкология – это вообще одни из самых дорогостоящих видов лечения. Цена одной операции может быть от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. И очень обидно, что многие этого не понимают и не ценят. Мы как-то лечили чабана из Горного Алтая, его операция со всеми расходными материалами в итоге вылилась в несколько миллионов рублей. Мы ему после наркоза говорим: "Твоя голова теперь стоит как несколько "Лексусов". На что он отвечает: "Лучше бы вы их мне отдали, хоть напоследок на крутой машине бы покатался".

Услышав диагноз "онкология", люди готовы продать все, что у них есть, чтобы лечиться за границей, почему-то зарубежные клиники считаются у нас чуть ли не панацеей. Между тем нередко там работают наши же бывшие соотечественники. А мы здесь точно такое же лечение, порой даже на более современном и технологичном оборудовании проводим бесплатно.

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- Головной мозг страдает не только от первичного процесса, при некоторых заболеваниях, например, раке легкого или молочной железы, мозг часто поражается метастазами. Нужно оперировать два органа сразу. Но ведь это невозможно — как быть? В какой момент к лечению подключаются онкологи?

- От чего человек может умереть раньше? Естественно, от рака мозга. Череп – это замкнутое пространство, опухоли в определенный момент становится просто некуда расти, смерть может наступить от высокого внутричерепного давления. Поэтому мы всегда оперируем первыми, проводим гистологическую верификацию, даем возможность онкологам найти первичную опухоль и заниматься дальнейшим комплексным лечением всех имеющихся локализаций.

- Дмитрий Андреевич, и все-таки: опухоль головного мозга — это приговор?

- Каждый случай индивидуален. Есть множество нюансов, которые влияют на исход конкретной ситуации. Очень многое зависит от того, доброкачественная или злокачественная опухоль, от степени ее агрессивности – то есть скорости роста опухолевых клеток. Иногда человек может сгореть всего за неделю.

А еще важную роль играет настрой самого пациента. Если больной в мыслях себя уже похоронил, врачи могут оказаться бессильны даже при благоприятном прогнозе. И наоборот, бывают пациенты: на второй день после операции заходишь в палату, а она лежит, красавица, вся перевязанная - и губки красит! Она врачу хочет понравиться, она за собой следит, она живет! Это невозможно объяснить с научной точки зрения, с точки зрения физиологии организма, но это факт!

Луч вместо скальпеля

Заведующий отделом радиотерапии краевого онкологического диспансера врач-радиолог высшей категории Сергей Глотов.

- Мы уже много лет работаем в тесной связке с нейрохирургами краевой клинической больницы. Основная часть пациентов поступает к нам на долечивание с уже установленным диагнозом и после оперативного лечения, проведенного у них или в нейрохирургических федеральных центрах по направлению от краевой больницы.

- Для пациентов эти перемещения между клиниками что-то стоят?

- Нет. Пациенты проходят лечение в рамках системы ОМС абсолютно бесплатно.

- Сергей Степанович, какие методы лучевого лечения опухолей головного мозга используются сегодня в нашем регионе? Многие откровенно боятся радиотерапии.

- При множественных метастатических поражениях головного мозга возможно облучение тотально всего этого органа. После этого при истинных опухолях головного мозга, как правило, мы подвергаем радиотерапевтическому воздействию только ложе удаленного новообразования. Но возможно и только локальное облучение ложа опухоли — тактика лечения также зависит и от степени озлокачествления процесса.

Что касается опасений – они совершенно напрасны. Многих своих пациентов мы наблюдаем уже десятки лет. После проведенного лечения они живут полноценной жизнью. Современные аппараты для конформной лучевой терапии, которые мы используем, позволяют с помощью специальных программ проводить 3D-оконтуривание критических органов и тканей, что защищает их от облучения, при этом четко выводя контуры очага, который необходимо облучить. В этом случае нам помогают функции современных станций оконтуривания с возможностью слияния изображений КТ, МРТ, ПЭТ/КТ.

- Возможно ли эффективное лечение только с помощью лучевой терапии, без хирургического вмешательства?

- Когда мы говорим о ранних стадиях — возможно. Но, к сожалению, часто пациенты затягивают болезнь до того, что даже радикальное лечение не в силах помочь. Бывает, из отдаленных районов приезжают с опухолевыми процессами, которые охватили уже практически целое полушарие мозга. Как можно жить с этим, я просто не представляю! Там налицо может быть вся клиника – сильные продолжительные боли, головокружения, обмороки, судороги, рвота, проблемы со зрением, даже частичная парализация той или иной части тела.

К сожалению, такие эффективные методы диагностики, как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, пока еще остаются достаточно дорогостоящими и не могут быть включены в массовые профилактические скрининги населения. Но если есть жалобы и прямые показания, невролог направит вас на подобное обследование. Диагностирование болезни на ранних стадиях может спасти человеку жизнь или не сделать его беспомощным инвалидом, обузой для родных.

Если размер опухоли до 3 см в объеме, то ее можно эффективно пролечить без операции с помощью методики радиохирургического лечения. Облучение проводится большими дозами от 80 до 150 Грей. Длительность процедуры составляет до нескольких часов, но при этом она проводится однократно. За счет специальных устройств создается градиент резкого спада дозы сразу за пределами опухоли – на расстоянии 1 — 1,5 мм доза в 50 раз меньше, чем в центре новообразования, здоровые ткани облучению не подвергаются.

К сожалению, у нас в Алтайском крае такого оборудования пока нет, а между тем оно очень нужно. Сейчас мы вынуждены направлять пациентов в федеральные центры. Лечение по квотам, конечно, бесплатное, но затраты на проезд и проживание компенсирует сам пациент. А это, к сожалению, не всем доступно.

Если бы такое оборудование появилось у нас, мы могли бы проводить безоперационное лечение и ряда доброкачественных образований головного мозга, например, аденомы гипофиза, сосудистые патологии.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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