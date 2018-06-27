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Матвиенко предложила поставить на место украинскую власть

, ИА "Амител"
Журналисты ехали на украинскую конференцию в качестве экспертов ОБСЕ

Фото: sensum.club

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила "поставить на место" "зарвавшуюся" власть Украины в связи с недопуском журналистов РФ, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали дискриминационным шагом тот факт, что секретарю Союза журналистов России Евгению Примакову и журналисту RT Поле Слиер отказали во въезде на Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа.

Они ехали на конференцию в качестве экспертов ОБСЕ, однако им заявили, что они представляет угрозу национальной безопасности страны.

Примечательно, что конференция проходит под названием "Укрепление свободы СМИ и плюрализма на Украине во время конфликтов в стране и вокруг нее".

В российском МИДе отметили, что неприемлем подход ОБСЕ к такой организации мероприятий, при которой не обеспечивается возможность участия всех заинтересованных сторон.

Правозащитники также не нашли оснований для недопуска журналиста RT на Украину. Представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Киеве Таня Купер заявила, что Украине могут не нравится материалы Russia Today (RT), но это не является поводом не пускать в страну журналистов этого телеканала.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.06.2018 19:55
- гость -

хохлушка против хохлов (пчёлы - против мёда)

0  0
27.06.2018 21:07
bservice

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила "поставить на место" это СОВФЕД. КАК В "СОБАЧЕМ СЕРДЦЕ" аберды, абервыр.... может страной займетесь, в которой вы Совфедите, завалить высокооплачиваемой работой всех в стране на новых инновационных местах. Украина сама встанет на место.

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