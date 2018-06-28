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Черная метка: как активисты Барнаула борются с распространением наркотиков

, ИА "Амител"
Волонтеры уничтожают зашифрованные надписи с адресами наркодилеров

26 июня на улицах Барнаула можно было увидеть молодых людей, которые черной краской рисовали на стенах. Самым удивительным для прохожих было то, что действия ребят вызывали одобрение у сотрудников полиции, которые находились рядом.

Ловушка для детей

На вопросы горожан молодые люди рассказывали, что "не портят стены", а борются с распространением наркотиков — закрашивают зашифрованные послания и номера телефонов наркодилеров.

На первый взгляд безобидная надпись на стене или асфальте "ищешь работу" и номер телефона — это ловушка для молодых людей и подростков, которых таким образом привлекают к распространению наркотиков. В Барнауле с этим явлением борются добровольцы движения "АнтиДилер".

"Идея организовать движение и закрашивать рекламу наркотиков появилась несколько лет назад, когда я увидел в Барнауле такие надписи. Их было довольно много. На стенах жилых домов, рядом с детскими площадками идёт пропаганда наркотиков для нашей молодёжи, реклама наркотических средств. Вместо "веди здоровый образ жизни" на стенах написано "приходите, покупайте спайс". Аккуратно закрашивать рекламу наркодилеров — задача городских служб жилищно-коммунального хозяйства. Но, например, одна из надписей с номером почему-то висит уже около месяца, и мы понимаем, что кроме нашего движения её никто не уничтожит. Поэтому мы закрашиваем их сами чёрной краской", — рассказал корреспонденту Amic.ru руководитель движения Александр Атрошенко.

По словам начальника отделения обеспечения антинаркотической деятельности в сфере профилактики управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковника полиции Елены Жалыгиной, страшно то, что в последнее время в распространении наркотиков принимает участие очень много несовершеннолетних. Они становятся "закладчиками", работают в интернет-магазинах, и им обещают "большую зарплату". Только платить им никто не собирается — "закладчики" очень быстро попадают в полицию. А вот выявить наркодилеров сложно — как правило, они живут в других регионах. Иногда — за границей.

Полицейские рекомендуют родителям больше обращать внимание на своих детей, так как, вопреки общепринятому мнению, распространением наркотиков зачастую занимаются дети из благополучных семей.

Вместе успешнее

Организация "АнтиДилер" существует уже четыре года. Сегодня в ее рядах более 100 человек. За это время добровольцы успели ликвидировать около пяти тысяч записей на улицах Барнаула. Адреса зданий, где появляются такие надписи, ребятам присылают горожане в группы "АнтиДилер" и "СтопНаркотик" в социальных сетях. Волонтёры приезжают и уничтожают рекламу.

Чтобы не возникало конфликтов с жителями, которым не нравятся "черные метки", "АнтиДилеру" помогают сотрудники ГУ МВД, которые также контролируют работу добровольцев.

"Суть акции в том, чтобы уничтожить рекламу наркотиков. Эта помощь населению значима, поскольку уничтожаются адреса наркодилеров. В Российской Федерации незаконны обороты распространения наркотиков", — поясняет Елена Жалыгина.

В Барнауле и полиция, и добровольцы также проводят лекции для подростков по популяризации здорового образа жизни, спорта, устраиваются спортивные мероприятия. И кажется, это приносит пользу.

"В прошлом году мы имели достаточно большое количество несовершеннолетних, задержанных по Барнаулу. А в этом году, благодаря профилактическим беседам и семинарам, количество несовершеннолетних, привлечённых к распространению наркотиков, значительно меньше по сравнению с другими муниципальными образованиями Алтайского края. Мы стараемся донести до подростков всю информацию об ответственности за незаконный оборот наркотических средств. У нас работает трёхступенчатый метод профилактики: беседы с родителями, беседы с детьми и семинары с педагогами", — рассказала Жалыгина.

И все-таки эти меры действуют не всегда:

"В 2016 году в одном из университетов города мы проводили беседу, рассказывали о незаконном обороте наркотиков. А через две недели задержали за распространение девушку-студентку. Она, конечно, меня узнала. Осознав, что ей грозит реальное заключение, сказала, что поняла, о чём студентам говорили про наркотики. И таких печальных историй очень много", — сообщила подполковник полиции.

Справка: Согласно ст. 228 УК РФ, незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Елена Кукина

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.06.2018 07:54
Filin

На керамике просто смыть нельзя было?

1  0
28.06.2018 08:11
- гость -

А смысл? Пять смоют, десять напишут. Это не метод.

1  0
28.06.2018 08:15
- гость -

Если простые граждане все понимают и действуют, то тогда зачем содержим столько полиции, которая ничего не может (не хочет!) сделать!

1  0
28.06.2018 08:15
- гость -

че черная краска по акции шла?

0  0
28.06.2018 08:18
- гость -

а в один тон покрасить ?

0  0
28.06.2018 08:20
- гость -

ночами адреса пишут, а днем замазывают))

0  0
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