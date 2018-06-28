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Сломленный: барнаульский дендрарий после жуткого шторма

, ИА "Амител"
Как выглядит сейчас дендрарий НИИ им. М.А. Лисавенко – в фоторепортаже Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Страшный шторм, обрушившийся на краевую столицу вечером 23 июня, значительно потрепал нагорную часть города. В том числе и барнаульский дендрарий, который из-за разрушений закрылся на целый год, а на восстановление там редких деревьев могут и вовсе уйти десятки лет. 

Масштаб разрушений в дендрарии запечатлела фотокорреспондент Amic.ru.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

28.06.2018 07:57
- гость -

Люблю наш дендрарий. Глядя на эти фотографии, сейчас плакать хочется.... Так жалко!

0  0
28.06.2018 08:08
- гость -

все понятно. это были старые больные деревья - у них уже были срезаны ветки ранее. да и внутри гниль видна на некоторых

0  0
28.06.2018 08:23
Андрей

Администрации нужно помочь парку (выделить финансирование) и за год сделать парк еще краше. Это отличное место для прогулок Барнаульцев.

0  0
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