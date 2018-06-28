Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Страшный шторм, обрушившийся на краевую столицу вечером 23 июня, значительно потрепал нагорную часть города. В том числе и барнаульский дендрарий, который из-за разрушений закрылся на целый год, а на восстановление там редких деревьев могут и вовсе уйти десятки лет.
Масштаб разрушений в дендрарии запечатлела фотокорреспондент Amic.ru.
Комментарии
Люблю наш дендрарий. Глядя на эти фотографии, сейчас плакать хочется.... Так жалко!
все понятно. это были старые больные деревья - у них уже были срезаны ветки ранее. да и внутри гниль видна на некоторых
Администрации нужно помочь парку (выделить финансирование) и за год сделать парк еще краше. Это отличное место для прогулок Барнаульцев.