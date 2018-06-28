Подводятся итоги конкурса "Журналист меняет профессию". "Акулы пера" попробовали себя в самых разнообразных специальностях — от массажиста до гипсокартонщика и 29 июня получат награды за свои старания. Победитель среди журналистов-поваров проекта Елена Агеенко рассказала ИА "Амител" о кулинарных секретах, а также поделилась собственными рецептами сочного бифштекса и фитнес-салата:

"Мне очень понравилось обучение. Я получила не только азы профессиональных знаний, но и импульс творить на собственной кухне, как минимум. Если честно, есть мысли поучиться и дальше. Чтобы освоить профессию повара, нужно более глубокое обучение, а также практика, практика и еще раз практика. Считаю, что лучше всего начинать с простых блюд. Так, студенты-журналисты готовили вроде бы банальные простые котлеты, супы, запеканки, каши. Но даже тут результат получался не всегда ожидаемым. Оказалось, нужны определенные знания технологии приготовления", — говорит Елена.

Кулинарные секреты от победителя конкурса:

Солить мясной бульон, стейки и другие мясные блюда сразу не стоит, нужно выждать, когда появится "пенка", иначе соль "съест" солерастворимые белки и пищевая ценность блюда значительно снизится.

Картофель фри тоже лучше присаливать к концу приготовления, так как соль мешает образованию хрустящей корочки – впитывает в себя жидкость.

Хотите, чтобы суп или бульон имел приятный оттенок и аромат – обязательно обжарьте морковь на растительном масле, ведь содержащийся в ней каротин растворяется в жиру.

Не получается добиться нужной консистенции блюда, проблемы с пересолом/недосолом? Попробуйте пустить в ход кухонные весы и на первых порах точнее следовать рецепту.

Для приготовления "подливок" используйте не воду, а бульоны и цельное молоко, а не сухое.

Приготовление уместных качественных соусов, как говорит Елена, является высшим пилотажем — ведь под нужным соусом заиграет любое базовое блюдо. Но самый главный секрет хорошего повара — не бояться экспериментировать и пробовать разные сочетания, ведь о вкусах спорят почти так же горячо, как о политике.

"Методом проб у меня родился рецепт освежающего фитнес-салата. В его состав входят капуста и киви. Капуста, как известно, обладает, так сказать, отрицательной калорийностью – при переваривании овоща организму требуется больше калорий, нежели содержится в продукте, киви же насыщен кислотами, которым под силу растворить тазик с мясом. Тем более кисло-сладкие блюда приятны и полезны в такую жаркую погоду, — говорит Елена. - А к экзамену я приготовила рубленый бифштекс с яйцом. Не найдя понравившегося рецепта, я трансформировала состав и технологию приготовления блюда на свой вкус. Мне приятно, что экзаменаторам, в частности нашему преподавателю Надежде Борискиной, понравилось мое кулинарное творчество. И, кстати, именно бифштекс с яйцом на английский манер вполне можно использовать в качестве плотного завтрака. Для мужчин предлагаю готовить это блюдо с добавлением шпика, а вот для прекрасной половины лучше заменить его на сливки или бульон".

Рецепты от журналиста-повара:

Рубленый бифштекс с яйцом и томатами черри

Что потребуется?

Говяжья вырезка — 110-120 г

Яйцо – 2 шт.

Сливки или бульон — 10 г

Перец черный молотый — 3 г

Чили перец (по желанию) - 10 г

Петрушка - 5 г

Розмарин - 5 г

Репчатый лук — 30 г

Пищевой жир или растительное масло - 35 мл

Чеснок — 1-2 зубчика для аромата

Соль — 2 г

Как готовить?

Говядину промывают, очищают от пленки, нарезают или рубят на мелкие кусочки, солят, перчат, добавляют зелень, сливки или бульон вымешивают, добавляют белок одного яйца, отбивают, разделывают в виде биточков и жарят вместе с кусочками чеснока. При отпуске бифштекс поливают соком, выделившимся при приготовлении. При подаче на готовый бифштекс кладут яичницу глазунью из одного яйца. В качестве легкого гарнира добавляются томаты черри 3-4 шт., для украшения — зелень петрушки и розмарина, обжаренный чеснок.

Фитнес-салат из капусты и киви

3-4 порции

Что потребуется?

Огурец - 100 г

Паприка (по желанию) - 1 шт.

Киви - 60-70 г

Белокочанная капуста - 200 г

Краснокочанная капуста - 200 г

Краснокочанная капуста - 200 г Укроп или петрушка (на выбор) - 30 г

Сахар - 3 г

Соль - 3 г

Подсолнечное или растительное масло - 10 г.

Как готовить?