Подводятся итоги конкурса "Журналист меняет профессию". "Акулы пера" попробовали себя в самых разнообразных специальностях — от массажиста до гипсокартонщика и 29 июня получат награды за свои старания. Победитель среди журналистов-поваров проекта Елена Агеенко рассказала ИА "Амител" о кулинарных секретах, а также поделилась собственными рецептами сочного бифштекса и фитнес-салата:
"Мне очень понравилось обучение. Я получила не только азы профессиональных знаний, но и импульс творить на собственной кухне, как минимум. Если честно, есть мысли поучиться и дальше. Чтобы освоить профессию повара, нужно более глубокое обучение, а также практика, практика и еще раз практика. Считаю, что лучше всего начинать с простых блюд. Так, студенты-журналисты готовили вроде бы банальные простые котлеты, супы, запеканки, каши. Но даже тут результат получался не всегда ожидаемым. Оказалось, нужны определенные знания технологии приготовления", — говорит Елена.
Кулинарные секреты от победителя конкурса:
- Солить мясной бульон, стейки и другие мясные блюда сразу не стоит, нужно выждать, когда появится "пенка", иначе соль "съест" солерастворимые белки и пищевая ценность блюда значительно снизится.
- Картофель фри тоже лучше присаливать к концу приготовления, так как соль мешает образованию хрустящей корочки – впитывает в себя жидкость.
- Хотите, чтобы суп или бульон имел приятный оттенок и аромат – обязательно обжарьте морковь на растительном масле, ведь содержащийся в ней каротин растворяется в жиру.
- Не получается добиться нужной консистенции блюда, проблемы с пересолом/недосолом? Попробуйте пустить в ход кухонные весы и на первых порах точнее следовать рецепту.
- Для приготовления "подливок" используйте не воду, а бульоны и цельное молоко, а не сухое.
- Приготовление уместных качественных соусов, как говорит Елена, является высшим пилотажем — ведь под нужным соусом заиграет любое базовое блюдо. Но самый главный секрет хорошего повара — не бояться экспериментировать и пробовать разные сочетания, ведь о вкусах спорят почти так же горячо, как о политике.
"Методом проб у меня родился рецепт освежающего фитнес-салата. В его состав входят капуста и киви. Капуста, как известно, обладает, так сказать, отрицательной калорийностью – при переваривании овоща организму требуется больше калорий, нежели содержится в продукте, киви же насыщен кислотами, которым под силу растворить тазик с мясом. Тем более кисло-сладкие блюда приятны и полезны в такую жаркую погоду, — говорит Елена. - А к экзамену я приготовила рубленый бифштекс с яйцом. Не найдя понравившегося рецепта, я трансформировала состав и технологию приготовления блюда на свой вкус. Мне приятно, что экзаменаторам, в частности нашему преподавателю Надежде Борискиной, понравилось мое кулинарное творчество. И, кстати, именно бифштекс с яйцом на английский манер вполне можно использовать в качестве плотного завтрака. Для мужчин предлагаю готовить это блюдо с добавлением шпика, а вот для прекрасной половины лучше заменить его на сливки или бульон".
Рецепты от журналиста-повара:
Рубленый бифштекс с яйцом и томатами черри
Что потребуется?
- Говяжья вырезка — 110-120 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сливки или бульон — 10 г
- Перец черный молотый — 3 г
- Чили перец (по желанию) - 10 г
- Петрушка - 5 г
- Розмарин - 5 г
- Репчатый лук — 30 г
- Пищевой жир или растительное масло - 35 мл
- Чеснок — 1-2 зубчика для аромата
- Соль — 2 г
Как готовить?
Фитнес-салат из капусты и киви
- 3-4 порции
Что потребуется?
- Огурец - 100 г
- Паприка (по желанию) - 1 шт.
- Киви - 60-70 г
- Белокочанная капуста - 200 г
Краснокочанная капуста - 200 г
- Укроп или петрушка (на выбор) - 30 г
- Сахар - 3 г
- Соль - 3 г
- Подсолнечное или растительное масло - 10 г.
Как готовить?
Мелко шинкуем капусту, паприку режем соломкой, киви – кубиками или на терке, мелко рубим зелень, капусту смешиваем с сахаром и аккуратно взбиваем руками, при этом не сдавливая (не стоит выжимать сок искусственно), далее добавляем остальные овощи и зелень, масло, солим и снова аккуратно руками перемешиваем салат. В качестве украшения можно использовать веточки зелени, кружочки киви.Приятного аппетита!
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