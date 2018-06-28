Четверг, 28 Июнь, 08:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,14
€ 73,6
390165
29°
Обь
507см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган в Барнауле 23 июняЧемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Рецепт яркого бифштекса от победителя конкурса "Журналист меняет профессию"

, ИА "Амител"
Главное - не бояться экспериментировать

Подводятся итоги конкурса "Журналист меняет профессию". "Акулы пера" попробовали себя в самых разнообразных специальностях — от массажиста до гипсокартонщика и 29 июня получат награды за свои старания. Победитель среди журналистов-поваров проекта Елена Агеенко рассказала ИА "Амител" о кулинарных секретах, а также поделилась собственными рецептами сочного бифштекса и фитнес-салата:

"Мне очень понравилось обучение. Я получила не только азы профессиональных знаний, но и импульс творить на собственной кухне, как минимум. Если честно, есть мысли поучиться и дальше. Чтобы освоить профессию повара, нужно более глубокое обучение, а также практика, практика и еще раз практика. Считаю, что лучше всего начинать с простых блюд. Так, студенты-журналисты готовили вроде бы банальные простые котлеты, супы, запеканки, каши. Но даже тут результат получался не всегда ожидаемым. Оказалось, нужны определенные знания технологии приготовления", — говорит Елена.

Кулинарные секреты от победителя конкурса:

  • Солить мясной бульон, стейки и другие мясные блюда сразу не стоит, нужно выждать, когда появится "пенка", иначе соль "съест" солерастворимые белки и пищевая ценность блюда значительно снизится.
  • Картофель фри тоже лучше присаливать к концу приготовления, так как соль мешает образованию хрустящей корочки – впитывает в себя жидкость.
  • Хотите, чтобы суп или бульон имел приятный оттенок и аромат – обязательно обжарьте морковь на растительном масле, ведь содержащийся в ней каротин растворяется в жиру.
  • Не получается добиться нужной консистенции блюда, проблемы с пересолом/недосолом? Попробуйте пустить в ход кухонные весы и на первых порах точнее следовать рецепту.
  • Для приготовления "подливок" используйте не воду, а бульоны и цельное молоко, а не сухое.
  • Приготовление уместных качественных соусов, как говорит Елена, является высшим пилотажем — ведь под нужным соусом заиграет любое базовое блюдо. Но самый главный секрет хорошего повара — не бояться экспериментировать и пробовать разные сочетания, ведь о вкусах спорят почти так же горячо, как о политике.

"Методом проб у меня родился рецепт освежающего фитнес-салата. В его состав входят капуста и киви. Капуста, как известно, обладает, так сказать, отрицательной калорийностью – при переваривании овоща организму требуется больше калорий, нежели содержится в продукте, киви же насыщен кислотами, которым под силу растворить тазик с мясом. Тем более кисло-сладкие блюда приятны и полезны в такую жаркую погоду, — говорит Елена. - А к экзамену я приготовила рубленый бифштекс с яйцом. Не найдя понравившегося рецепта, я трансформировала состав и технологию приготовления блюда на свой вкус. Мне приятно, что экзаменаторам, в частности нашему преподавателю Надежде Борискиной, понравилось мое кулинарное творчество. И, кстати, именно бифштекс с яйцом на английский манер вполне можно использовать в качестве плотного завтрака. Для мужчин предлагаю готовить это блюдо с добавлением шпика, а вот для прекрасной половины лучше заменить его на сливки или бульон".

Рецепты от журналиста-повара:

Рубленый бифштекс с яйцом и томатами черри

Что потребуется?

  • Говяжья вырезка — 110-120 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сливки или бульон — 10 г
  • Перец черный молотый — 3 г
  • Чили перец (по желанию) - 10 г
  • Петрушка - 5 г
  • Розмарин - 5 г
  • Репчатый лук — 30 г
  • Пищевой жир или растительное масло - 35 мл
  • Чеснок — 1-2 зубчика для аромата
  • Соль — 2 г

Как готовить?

Говядину промывают, очищают от пленки, нарезают или рубят на мелкие кусочки, солят, перчат, добавляют зелень, сливки или бульон вымешивают, добавляют белок одного яйца, отбивают, разделывают в виде биточков и жарят вместе с кусочками чеснока. При отпуске бифштекс поливают соком, выделившимся при приготовлении. При подаче на готовый бифштекс кладут яичницу глазунью из одного яйца. В качестве легкого гарнира добавляются томаты черри 3-4 шт., для украшения — зелень петрушки и розмарина, обжаренный чеснок.
 

Фитнес-салат из капусты и киви

  • 3-4 порции

Что потребуется?

  • Огурец - 100 г
  • Паприка (по желанию) - 1 шт.
  • Киви - 60-70 г
  • Белокочанная капуста - 200 г
    Краснокочанная капуста - 200 г
  • Укроп или петрушка (на выбор) - 30 г
  • Сахар - 3 г
  • Соль - 3 г
  • Подсолнечное или растительное масло - 10 г.

Как готовить?

Мелко шинкуем капусту, паприку режем соломкой, киви – кубиками или на терке, мелко рубим зелень, капусту смешиваем с сахаром и аккуратно взбиваем руками, при этом не сдавливая (не стоит выжимать сок искусственно), далее добавляем остальные овощи и зелень, масло, солим и снова аккуратно руками перемешиваем салат. В качестве украшения можно использовать веточки зелени, кружочки киви.

Приятного аппетита!
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
08:18
"5-я трудовая", или Куда идут работать подростки в Алтайском крае 0
08:12
Еще одну "Ленту" в Барнауле откроют на проспекте Красноармейском? 1
08:06
Источник увлажнения: какая косметика подойдет для лета 0
07:50
Черная метка: как активисты Барнаула борются с распространением наркотиков 6
07:34
Рецепт яркого бифштекса от победителя конкурса "Журналист меняет профессию" 0
07:22
Квартиру с камином и сауной из лиственницы продают в Барнауле за 18 млн руб 0
07:11
Природный газ подорожает для жителей Алтайского края с 1 июля 3
07:03
Гаджеты опасны: онкологи о лечении и причинах возникновения опухоли мозга 0
06:48
Тариф на свет: что ждать потребителям и за чей счет будут спасать Дерипаску 2
06:32
Горячая пора: очень стройные девушки на жарких пляжах 7
06:17
Буря на фоне аномальной жары: прогноз погоды в Алтайском крае на 28 июня 0
06:01
Сломленный: барнаульский дендрарий после жуткого шторма 3
05:56
Сенаторы напомнили Силуанову о забытом обещании кабмина по индексациям 1
04:51
Путин ввел штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах 2
03:53
Черкесский выпускник пострелял из автомата через люк Mercedes 2
02:46
Выявлена новая причина распространенного рака 0
01:02
Очевидцы засняли ураган, надвигающийся на алтайское село 1
00:44
Ученые нашли "эликсир жизни", останавливающий старение 0
23:53
Кошка понюхала чипсину и ее чуть не стошнило 2
23:22
Обстоятельства гибели 19-летнего туриста из России засекретили в Турции 2
23:11
Сборная Германии по футболу впервые с 1950 года не вышла из группы на ЧМ 1
22:59
Умер отец Майкла Джексона 0
22:17
Торговый центр "Атриум" загорелся в Москве 0
22:06
Встреча Путина и Трампа пройдет на территории третьей страны 0
21:51
Предсказание о финальном матче ЧМ-2018 нашли в "Симпсонах" 0
21:33
"День мертвых" с шествием скелетов пройдет в Москве на Красной площади 5
21:18
СМИ: Муж изнасилованной в полиции россиянки умер от инсульта 3
20:48
Интервью с чиновником Роскомнадзора вызвало ажиотаж в Сети 1
20:22
Денис Мацуев сравнил сборную России по футболу с симфоническим оркестром 0
20:15
Строители перепутали дома в Уфе и ободрали подъезд на 13 лет раньше срока 0
19:53
Матвиенко предложила поставить на место украинскую власть 5
19:36
Путин рассказал о планах посмотреть матч Россия - Испания 0
19:08
Коротко о главном: закрытие дендрария, цены на бензин и погодный экстрим
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 июня
18:51
Конюхов попросил Путина помочь с установкой флага России на самое дно 5
18:34
Сумму ограничения на расчеты наличными назвали в Госдуме 0
18:02
Россиян учат готовить блюда из объедков и просроченных продуктов 5
17:51
Государству будут принадлежать 100% акций реорганизованной "Почты России" 7
17:33
Чиновники Новокузнецка сняли ко Дню города странный клип 3
17:24
Томенко заверил, что поручение Путина по сохранению школы будет выполнено 9
17:12
Российский футболист попал в список худших игроков ЧМ-2018 4
17:03
Расчеты наличными могут ограничить в России 4
16:49
Бывший полицейский стал главой Славгорода 2
16:33
Названа причина подземного фонтана в центре Барнаула 1
16:30
Летнее настроение: участвуй в фотоконкурсе на Amic.ru и выигрывай призы 0
16:23
Томенко перераспределил обязанности между зампредами правительства Алтая 4
16:11
Газон и тротуар провалились в центре Барнаула из-за прорыва трубы 9
16:02
Чемпионат мира по футболу – 2018: где и когда смотреть матч Россия – Испания 0
15:52
Житель Иркутской области ночью проплыл километр, чтобы спасти школьницу 11
15:32
Треть россиян назвали иностранное вмешательство причиной Гражданской войны 11
15:21
Опасность не миновала: Алтайскому краю вновь прочат грозовую бурю 7

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.