Девять тысяч школьников Алтайского края этим летом могут принять участие в акции "5-я трудовая", которую организует Министерство труда и социальной защиты Алтайского края. Сейчас, по данным краевого Минтруда, в крае трудоустроены примерно 4 тысячи подростков. Корреспондент Amic.ru Надежда Гладкова выяснила, куда идут работать школьники на летних каникулах и почему работодатели готовы брать подростков на работу, несмотря на дополнительные затраты.

Все по-честному

С начала июня в Барнауле приступили к работе около 500 подростков, до конца лета планируется трудоустроить еще около 1000. Во время "5-й трудовой" школьников трудоустраивают официально, а работодатель соблюдает все нормы трудового законодательства и платит заработную плату, пояснила специалист управления по занятости населения Минтрудсоцзащиты Алтайского края Елена Брылякова. Однако устроить подростка на работу для работодателя — это дополнительные хлопоты: нужно создать временные рабочие места и при этом предусмотреть, чтобы труд школьника был легким и не наносил ущерба здоровью.

И потому далеко не все работодатели откликаются на призывы службы занятости принять подростков на работу. Поэтому зачастую старшеклассники работают в школах, где учатся, выполняют подсобные и ремонтные работы — моют и красят помещения. Но есть и такие партнеры, которые ежегодно сотрудничают со службой занятости и берут на работу подростков.

Первая зарплата на подарок

"Конечно же, мы бы хотели, чтобы основной целью нашей акции "5-я трудовая" была не только работа в школах и ее социальная направленность, но и чтобы наши дети знакомились с профессиями и производством", — отметила Брылякова.

Порядка 100 предприятий реального сектора экономики сотрудничают в этом году с краевой службой занятости. К их числу относятся Барнаульский вагоноремонтный завод и муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие в ЗАТО Сибирский.

"У нас на предприятии трудоустроено шесть подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Трое из них работают контролерами, два в службе качества и один в производственном цехе. Старшеклассники закреплены за наставниками", — рассказала начальник отдела кадров Барнаульского вагоноремонтного завода Галина Сурова. На заводе надеются, что первый опыт работы понравится ребятам, "затянет" их и они решат связать свою жизнь именно с таким делом.

А сами ребята говорят, что ценят шанс уже с детства увидеть и узнать, что такое работа на серьезном промышленном предприятии.

Анастасия Наумова признается, что в первые дни слегка растерялась, но сейчас ей здесь очень интересно: "Была небольшая растерянность в первые дни при виде такого предприятия. Нам провели экскурсию, и сейчас стало все более понятно. Здесь я занимаюсь оформлением электронной базы по отремонтированным колесным парам. Всегда интересно попробовать что-то новое". Что сделает со своей зарплатой, Настя пока не решила: положит в копилку или отдаст маме, ведь "она же меня одевает и кормит".

"Я пришел на работу месяц назад. Мне приходится осматривать вагоны, колесные пары и сверять данные с главным вычислительным центром, а также заполнять программы. Сначала объясняли, как все делать, но до сих пор проверяют мою работу, потому что от ошибок никто не застрахован", — поделился Александр Бородин. Саша уже решил, что свою первую в жизни зарплату потратит на подарок брату.



Хотим, чтобы вернулись

Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие ЗАТО Сибирский вот уже около 10 лет сотрудничает с центром занятости по трудоустройству школьников. Дети помогают благоустраивать территорию, убирают подъезды. А также помогают специалистам, которые заняты на работах с невредными и неопасными условиями труда.

"Для нас трудоустройство подростков – это, конечно, дополнительные хлопоты, но мы планируем, что эти ребята приобретут первый опыт в своей трудовой деятельности и в будущем, может быть, придут на наше предприятие", — признается директор муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия Павел Суровикин.

И некоторые действительно возвращаются. Так, 14-летний Ярослав Вяжевич уже закончил свою первую "5 трудовую", но планирует вернуться на предприятие на следующий год: "Первый раз пришел на работу и попал в теплохозяйство. Работа была несложная: подавали и убирали инструменты. На свою первую заработную плату купил себе мяч и штатив для видеосъемки. В следующем году обязательно еще раз приду работать сюда же". Всего в этом году предприятие планирует принять на работу порядка 45 подростков.

Ребята говорят, что, конечно, приходится мириться с некоторыми трудностями: ранний подъем, поездка на работу и обратно, иногда некоторая монотонность и однообразность. Но в целом очень довольны, что могут подработать летом. А еще такая настоящая работа помогает им "узнать цену деньгам".