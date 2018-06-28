Фото: kaspyinfo.ru
Традиционный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, который в нашей стране происходит 1 июля, коснется и цен на природный газ в Алтайском крае.
Как сообщили в региональном управлении по государственному регулированию цен и тарифов, накануне утверждены розничные цены на природный газ, реализуемый населению края.
Читайте также: Цены на сжиженный газ не будут увеличены в Алтайском крае в 2018 году
В итоге с начала следующего месяца "такса" на природный газ, реализуемый ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" ("ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае"), выглядит так:
Также в управлении добавляют, что розничная цена на природный газ для населения Алтайского края (за исключением природного газа, поступающего по газопроводу "Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск" (участок 87 км – г. Горно-Алтайск) к уровню прошлого года с 1 июля изменится на 2,9%.
Что касается розничной цены на природный газ, поступающий по газопроводу "Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск" (участок 87 км – г. Горно-Алтайск) и реализуемый населению региона, то она с 1 июля проиндексирована на 2,7%.
Комментарии
17% это перебор
А если Северный поток-2 зарубят у нас газа будет дофига и он подешевеет?
сколько можно нас обдирать?!!! на жизнь совсем ничего не оставляют!!!