В Уфе строители перепутали дома и начали ремонт в другом подъезде, однако позже, осознав свою ошибку, ушли на правильный объект, пишет "ProUfu.ru".
Об ошибке подрядной организации сообщили жильцы дома № 48 по улице Айской. По словам местного жителя Антона Апаева, рабочие уже успели содрать краску со стен подъезда, когда выяснился казус. После строители просто собрали инструменты и ушли, рассказал молодой человек.
"У нас ошиблись, получается, строители. Они начали производить ремонт в подъезде, удалили со стен шпаклевку, отскребли местами краску и уехали", — рассказал Апаев.
По данным портала "Дом.МинЖКХ", управляющей компанией дома на Айской, 48 является "УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ". Капитальный ремонт в этом доме планировалось начать только в 2031 году.
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