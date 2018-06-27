Пианист-виртуоз, народный артист Денис Мацуев сравнил сборную России по футболу с симфоническим оркестром, сообщает LIFE.
Мацуев рассказал, что он болельщик с 30-летним стажем, поэтому он замечает много общего между футболистами и музыкантами. Так, по его словам, тренер — это дирижер, футболисты — это оркестр, тренировки — это репетиции, а концерт — это матч.
"Даже рассадка оркестра очень напоминает тактическую схему расположения футболистов. Первые и вторые скрипки — это нападающие, если говорить о нашей сборной, это Самедов, Черышев, Дзюба, затем виолончель - Головин, кларнет и фагот — это два опорника — Зобнин и Газинский, четыре защитника — это четыре валторны — Фернандес, Кутепов, Игнашевич и Жирков, и ударник — Игорь Акинфеев", — отметил Мацуев.
Он подчеркнул, что перед "концертом" с испанцами у сборной России осталось всего четыре "репетиции" и 1 июля они должны показать свою лучшую игру.
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