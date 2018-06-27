Интервью с чиновником Роскомнадзора вызвало ажиотаж в Сети

Анонимное интервью с сотрудником Роскомнадзора, опубликованное накануне на портале The Village, разозлило пользователей Сети, которые заподозрили, что материал проплачен и является "нативной рекламой" непопулярного в России ведомства, пишет URA.RU.
Сотрудник Роскомнадзора в интервью рассказал о своих коллегах, принципах работы ведомства, блокировке сайтов и деградации мессенджера Telegram. Он приводит разные доводы в пользу того, что большая часть представлений россиян о Роскомнадзоре является набором стереотипов, не соответствующих действительности. "В Роскомнадзоре не работают злые люди, которые хотят заблокировать весь Интернет", — подчеркнул чиновник.
Пользователи Сети отреагировали на материал негативно, обвинив сотрудника ведомства в некомпетентности, а разместившее интервью издание — в ангажированности.
В комментариях пишут: "Вилладж сделал интервью с дурачком из Роскомнадзора: "разъем для наушников в задней стенке процессора" — дальше не читал", "Вы там совсем офигели такую заказуху про Роскомнадзор писать?", "Интервью, состоящее из сплошного вранья. Помойка", "Ой, как странно получилось, что статья в зэ вилладж, написанная работником Роскомнадзора, содержит в себе примерно все ключевые стейтменты Роскомнадзора за последний год", "В Роскомнадзоре работают компетентные люди. Честные и разбирающиеся. Не могу ааааа. Но это какой-то насквозь фальшивый персонаж, не верю".
Комментарии
Зачем анонимов обсуждать, действия видны всем. "Очень далеки они от народа" запятую сами ставьте.