Фото из открытых источников
Лето и купальный сезон в самом разгаре, а что может быть лучшим украшением пляжа, если не прекрасные девушки?
Накануне портал Amic.ru публиковал подборку фотомоделей plus-size, которые очень гармонично смотрятся в купальниках и не уступают по своей красоте обладательницам куда более скромных форм.
Но, как известно, плоский животик и отличный пресс тоже никому не вредят!
Комментарии
Я буду долго гнать велосипед...
фууу... глистовые дистрофички
Охренительные девчонки
Амик, ну ведь можете же! Это же совсем другое дело, по сравнению со вчерашними "варениками". С удовольствием посмотрел. Вечером перед сном еще раз посмотрю.
Амик, ну ведь можете же! да пожалуйста, передернули и за работу
Достойная подборка. ОЧЕНЬ красиво!!!
28.06.2018 08:12
Евгения
Две трети девушек не мешало бы чуток подкормить))))