Житель Магнитогорска Игорь Губанов, чья жена Салима Мухамедьянова пожаловалась на избиение и изнасилование в полиции, умер от инсульта, сообщает "Лента.Ру".
"Расследования пыток Губанов не дождался", — отметили в организации. Мужчина не дожил всего несколько недель до обжалования приговора его супруге за "ложный донос" об изнасиловании.
Полицейские задержали супругов в ночь на 27 января 2016 года. Как сообщалось ранее, в отделении Губанова поместили в камеру, а Мухамедьянову якобы отвели в комнату отдыха сотрудников, где избили и изнасиловали. Обоим пригрозили проблемами, если они расскажут об этом.
Однако женщина решила обратиться в МВД и Следственный комитет.
Врачи зафиксировали у нее побои, а ее рассказ подтвердил полиграф, сообщает фонд "Общественный вердикт".
В 2016 году, требуя справедливого расследования дела, Губанов предпринял "акцию отчаяния", отрезав себе несколько пальцев на руке и записав видеообращение к следователям через YouTube.
Дело о насилии в ОВД было закрыто, а Мухамедьянову обвинили в ложном доносе (часть 2 статьи 306 УК) и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Причем, как сообщается, проверку о преступлении полицейских и дело в отношении женщины вел один следователь.
Полицейские, которых женщина опознала как своих насильников, до сих пор работают в правоохранительных органах, сообщается в СМИ.
Комментарии
По седьмое колено надо вычищать, чтобы боялись букву в УПК не правильно прочитать. Кругом бандиты в погонах
Чудес не бывает, увы.