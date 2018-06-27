"День мертвых" с шествием скелетов пройдет в Москве на Красной площади

Мексиканский карнавал "День мертвых" пройдет 29 июня на Красной площади в Москве, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Национального дома болельщиков Мексики в Гостином дворе.
"В шествии на Красной площади примут участие люди в ярких карнавальных и национальных костюмах и гриме с изображениями черепов и фигурок одетых женских скелетов, напоминающих Катрину — главного персонажа "Дня мертвых", — рассказали агентству.
Также на празднике представят арт-объекты в виде гигантских скелетов. Гостям карнавала предложат сладости в виде черепов. Помимо этого, в Национальном доме болельщиков Мексики с 11:00 до 16:00 все желающие смогут нанести праздничный грим.
Москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в карнавальном шествии вместе с мексиканцами. В 16:00 в составе праздничной колонны участники отправятся на Красную площадь, в 19:30 шествие отправится от "Парка футбола" до храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля, после чего вернется в Национальный дом болельщиков Мексики.
Для продолжения участия в празднике, в рамках которого пройдет театрализованное представление, нужно будет приобрести отдельный билет.
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