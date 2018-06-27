Поклонники мультсериала "Симпсоны" нашли в одной из серий предсказание о том, чем закончится чемпионат мира по футболу в России, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на NME.
Фанаты вспомнили пятый эпизод девятого сезона шоу, в котором на чемпионате по футболу в Спрингфилде предстоит "определить раз и навсегда, какая нация величайшая в мире".
По сюжету, в финал выходят Мексика и Португалия. Как отмечают зрители, эти страны действительно показали себя с сильной стороны на соревновании в России, поэтому есть шанс, что предсказание сбудется.
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