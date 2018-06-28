"Хочешь жить — умей продвигать", — так сейчас говорят эксперты в сфере интернета. И коммерческим компаниям, и органам власти, и общественным организациям, и обычным людям приходится считаться с тенденциями развития электронной стороны жизни. В Алтайском крае есть уникальная площадка для обсуждения направлений и презентации инструментов работы в Сети — ежегодный форум "Электронная неделя". Главная тема форума этого года, уже седьмого по счету — интеллект-обновление.

"На наших глазах происходят революционные изменения в области информационных технологий. Из-за существенного увеличения их проникновения во все сферы жизни начало трансформироваться само общество, его социальное устройство. Конечно, информатизация, а особенно в государственном и муниципальном секторе, тонет в текущей рутине — импортозамещение, часто совершенно искусственное, порталы государственных и муниципальных услуг, информационные системы здравоохранения, образования... Но даже эти проекты, в случае успешной реализации, существенно изменяют характер взаимодействия общества, государства, бизнеса", — прокомментировал директор департамента информационных технологий и связи Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Сергей Шубин.

Искусственный интеллект

В среду, 27 июня, прошла конференция "WOWDigital". И главный на ней — проект алтайской компании БТП — автоматизированная система маркетинга "Социальный интеллект". Это программа общения с клиентами в соцсетях.

"Сегодня всё, что касается продаж и продвижения, уходит в интернет и, в частности, в социальные сети. Эксперты рассказывают о современных инструментах SMM и СЕО-продвижении, как планировать бюджет для соцсетей, презентовать личный бренд", — пояснил порталу Amic.ru один из организаторов форума, руководитель компании БТП и создатель "интеллекта" Андрей Басаргин.

На самом деле искусственный интеллект давно перестал быть страшилкой из будущего. Многие из нас уже пользуются им — навигаторы, системы распознавания лиц, экспертные системы в строительстве, медицине. "Социальный интеллект" — это программа, которая помогает наладить успешную коммуникацию бизнеса с клиентами.

"Все понимают, что через пять-семь лет система торговли значительно изменится. Может, и магазинов не будет, будем заказывать товары через интернет. И в Алтайском крае уже сформирована потребность разобраться, как продвигать свой товар или услугу в Сети", — пояснил Басаргин.

В тренде

Собственно, рассказать, как развиваются технологии и как от них не отставать, — это и есть главная задача форума.

По словам заместителя начальника управления связи и массовых коммуникаций Евгения Поздерина, форум — эффективная площадка для обмена мнениями по использованию цифровых технологий в различных сферах и отраслях.

"Профессионалы определяют цели и основные направления развития сферы информационных технологий в Алтайском крае, а также какими механизмами и способами этого можно достичь", — подчеркнул Поздерин.

С ним солидарен ведущий эксперт форума, член правления Российского Союза ИТ Юрий Шойдин. Он отметил, что этот форум появился на Алтае даже раньше, чем сформировался спрос — то есть на опережение.

"Все процессы органов власти и крупного бизнеса заточены на переход на цифровую экономику, на электронные услуги. Такая площадка в регионе очень важна для обсуждения новых технологий, сбора экспертов. Актуальность форума повышается каждый год, и проводят его на высоком уровне", — рассказал Amic.ru Шойдин.

Реальный пример

Директор некоммерческой организации "Центр проектных решений общественно-активных школ" Алена Митина участвует в форуме шестой раз. Проект этой организации, рожденный как раз на "Электронной неделе", получил грант президента Российской Федерации. Он называется "ИТ-тимуровцы": школьники учат родителей, бабушек и дедушек пользованию современными средствами связи, гаджетами, а пожилые люди учат школьников понимать ценности старшего поколения, вести хозяйство, ценить свою малую родину.

"Этот форум дает импульс развития новым идеям и проектам. Здесь всегда такой замечательный пул экспертов и очень много молодежи", — сказала Митина.

Форум проходит в столице Алтайского края с 25 по 30 июня при участии экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и представителей бизнеса – от микро до крупного, специалистов по продвижению, школьников и студентов, преподавателей-новаторов, чиновников. В числе экспертов – главный менеджер службы безопасности АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" Аскар Исенгуженов, гендиректор компании "Лавина Пульс" Андрей Масалович, директор Shаg Digital Agency Андрей Шалимов, руководитель Аналитического центра Brand Analytics Светлана Крылова, руководитель направления "клиентские коммуникации на основе распознавания речи" "Айвойс технолоджи" Ирина Купцова.

Также в рамках форума проходят региональные межвузовские соревнования по компьютерной безопасности AltayCTF, встреча экспертов с юными изобретателями и наставниками технопарка "Кванториум.22" и презентация их проектов, выставка робототехники, мастер-классы для юных изобретателей и их преподавателей, семинары по информационной безопасности, круглый стол "Перспективы использования ИТ в туристической отрасли" и даже бизнес-игра "Сценарий твоего успеха". Завершит форум слет "ИТ-тимуровцев" 30 июня в селе Контошино.