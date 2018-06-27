Визит в Россию советника президента США Джона Болтона действительно был связан с подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишут "Ведомости" со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.
Прибывший в Москву утром в среду, 27 июня, Болтон провел встречу в аппарате Совета безопасности России, рабочий ланч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но главной стала его встреча с Путиным, рассказал Ушаков.
Он подчеркнул, что на встрече "обсуждались российско-американские отношения, в том числе в контексте подготовки саммита Путин-Трамп".
По его словам, договоренность о месте и дате проведения встречи двух президентов была достигнута в ходе закрытых консультаций еще до визита Болтона в Россию. Вероятнее всего, эти параметры будут объявлены в четверг, 28 июня, совместно обеими сторонами, уточнил Ушаков.
Он отметил, что встреча Путина и Трампа пройдет на территории третьей страны, однако отказался назвать ее. Саммит наверняка станет главным международным событием этого лета, убежден Ушаков.
Сообщается, что во время встречи Путина и Болтона в среду обсуждались темы стратегической стабильности в мире, контроля над ядерными вооружениями, была поднята и региональная проблематика — в частности, Сирия, Украина, Северная Корея и ситуация, связанная с решением США выйти из ядерной сделки с Ираном. Те же темы станут приоритетными и для встречи Путина и Трампа.
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