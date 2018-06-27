Торговый центр "Атриум" загорелся в Москве

В центре Москвы загорелся крупный торговый центр "Атриум", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По предварительным данным, возгорание началось на кровле ТЦ. В здании объявили срочную эвакуацию, на улицу вывели почти три тысячи человек.
Как выяснилось, вспыхнул утеплитель под кровлей ТЦ. Позже в МЧС сообщили, что открытое горение удалось сбить, на крыше "Атриума" идет тление.
В торговом центре Атриум возгорание, объявлена срочная эвакуация pic.twitter.com/i76HM3W2xQ— Тихон Реус (@TihonReys) 27 июня 2018 г.
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