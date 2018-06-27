Генконсульство РФ в Турции подключилось к расследованию гибели 19-летнего жителя ХМАО Антона Ярошина, который приехал на курорт 18 июня вместе со своей мамой, а в ночь на воскресенье, 24 июня, его тело нашли рядом с отелем, сообщает "Пятый канал".
Как сообщалось ранее, россиянин получил смертельные травмы после ночной дискотеки, когда неизвестные, по предварительной версии, сбросили его с крыши.
На следующий день в Турции проходили президентские выборы, из-за чего ЧП постарались "замять".
Власти и полиция турецкой провинции отказались от комментариев, сославшись на то, что только родственники могут запрашивать информацию о гибели туриста.
Российские дипломаты следят за развитием ситуации. Они сообщили, что тело погибшего отправят на родину за счет страховой компании. Сроки не уточняются.
26 июня мать погибшего вернулась в Ханты-Мансийск, тело Антона остается в Турции на время следствия.
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