Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос одного из сенаторов на заседании Совфеда, заявил, что индексировать пенсии работающим пенсионерам нецелесообразно, сообщает "Общественное телевидение России".
Сенаторы напомнили Силуанову, что ранее правительство обещало вернуть индексацию пенсий работающим гражданам, как только доходы федерального бюджета вырастут. Как выяснилось, в прошлом году доходы увеличились почти на два триллиона рублей. То есть бюджет стал профицитным. Однако выплаты все равно не индексируются и не планируется это делать, несмотря на все обещания.
Силуанов объяснил такое решение правительства ростом доходов населения.
"При выходе на пенсию вся та накопленная индексация будет учитываться в окончательном расчете пенсионного обеспечения такого пенсионера. Такая концепция имеет место, потому что растут реальные доходы наших работников. Изменение этого подхода нецелесообразно", — заявил Силуанов.
Он также подчеркнул, что реальные зарплаты россиян выросли. По его словам, с начала года ежемесячный доход граждан увеличился на 9% — в сравнении с прошлым годом.
Ранее Силуанов заявил, что в случае принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста средний размер пенсий к 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей. Впрочем, как отметили в Сети, если учитывать ежегодные инфляцию и индексацию, то к 2024 году размер пенсий должен стать таковым и без пенсионной реформы.
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