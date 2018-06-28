Четверг, 28 Июнь, 06:06

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,14
€ 73,6
21°
Обь
507см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган в Барнауле 23 июняЧемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Сенаторы напомнили Силуанову о забытом обещании кабмина по индексациям

, ИА "Амител"
Силуанов объяснил решение правительства не индексировать пенсии ростом доходов населения

Фото: doclist.ru

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос одного из сенаторов на заседании Совфеда, заявил, что индексировать пенсии работающим пенсионерам нецелесообразно, сообщает "Общественное телевидение России".

Сенаторы напомнили Силуанову, что ранее правительство обещало вернуть индексацию пенсий работающим гражданам, как только доходы федерального бюджета вырастут. Как выяснилось, в прошлом году доходы увеличились почти на два триллиона рублей. То есть бюджет стал профицитным. Однако выплаты все равно не индексируются и не планируется это делать, несмотря на все обещания.

Силуанов объяснил такое решение правительства ростом доходов населения.

"При выходе на пенсию вся та накопленная индексация будет учитываться в окончательном расчете пенсионного обеспечения такого пенсионера. Такая концепция имеет место, потому что растут реальные доходы наших работников. Изменение этого подхода нецелесообразно", — заявил Силуанов.

Он также подчеркнул, что реальные зарплаты россиян выросли. По его словам, с начала года ежемесячный доход граждан увеличился на 9% — в сравнении с прошлым годом.

Ранее Силуанов заявил, что в случае принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста средний размер пенсий к 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей. Впрочем, как отметили в Сети, если учитывать ежегодные инфляцию и индексацию, то к 2024 году размер пенсий должен стать таковым и без пенсионной реформы. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
06:01
Сломленный: барнаульский дендрарий после жуткого шторма 0
05:56
Сенаторы напомнили Силуанову о забытом обещании кабмина по индексациям 0
04:51
Путин ввел штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах 0
03:53
Черкесский выпускник пострелял из автомата через люк Mercedes 0
02:46
Выявлена новая причина распространенного рака 0
01:02
Очевидцы засняли ураган, надвигающийся на алтайское село 0
00:44
Ученые нашли "эликсир жизни", останавливающий старение 0
23:53
Кошка понюхала чипсину и ее чуть не стошнило 0
23:22
Обстоятельства гибели 19-летнего туриста из России засекретили в Турции 0
23:11
Сборная Германии по футболу впервые с 1950 года не вышла из группы на ЧМ 0
22:59
Умер отец Майкла Джексона 0
22:17
Торговый центр "Атриум" загорелся в Москве 0
22:06
Встреча Путина и Трампа пройдет на территории третьей страны 0
21:51
Предсказание о финальном матче ЧМ-2018 нашли в "Симпсонах" 0
21:33
"День мертвых" с шествием скелетов пройдет в Москве на Красной площади 0
21:18
СМИ: Муж изнасилованной в полиции россиянки умер от инсульта 3
20:48
Интервью с чиновником Роскомнадзора вызвало ажиотаж в Сети 1
20:22
Денис Мацуев сравнил сборную России по футболу с симфоническим оркестром 0
20:15
Строители перепутали дома в Уфе и ободрали подъезд на 13 лет раньше срока 0
19:53
Матвиенко предложила поставить на место украинскую власть 5
19:36
Путин рассказал о планах посмотреть матч Россия - Испания 0
19:08
Коротко о главном: закрытие дендрария, цены на бензин и погодный экстрим
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 июня
18:51
Конюхов попросил Путина помочь с установкой флага России на самое дно 5
18:34
Сумму ограничения на расчеты наличными назвали в Госдуме 0
18:02
Россиян учат готовить блюда из объедков и просроченных продуктов 5
17:51
Государству будут принадлежать 100% акций реорганизованной "Почты России" 7
17:33
Чиновники Новокузнецка сняли ко Дню города странный клип 3
17:24
Томенко заверил, что поручение Путина по сохранению школы будет выполнено 9
17:12
Российский футболист попал в список худших игроков ЧМ-2018 4
17:03
Расчеты наличными могут ограничить в России 4
16:49
Бывший полицейский стал главой Славгорода 2
16:33
Названа причина подземного фонтана в центре Барнаула 1
16:30
Летнее настроение: участвуй в фотоконкурсе на Amic.ru и выигрывай призы 0
16:23
Томенко перераспределил обязанности между зампредами правительства Алтая 3
16:11
Газон и тротуар провалились в центре Барнаула из-за прорыва трубы 9
16:02
Чемпионат мира по футболу – 2018: где и когда смотреть матч Россия – Испания 0
15:52
Житель Иркутской области ночью проплыл километр, чтобы спасти школьницу 11
15:32
Треть россиян назвали иностранное вмешательство причиной Гражданской войны 11
15:21
Опасность не миновала: Алтайскому краю вновь прочат грозовую бурю 6
15:13
Барнаульский выпускник сдал ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов 1
15:02
Экс-супруга Шнурова впервые прокомментировала развод 0
14:50
Житель Камня-на-Оби лишился внедорожника из-за долга за электричество 3
14:32
Бензин в Алтайском крае не дорожает уже три недели 3
14:23
Володин поздравил Зюганова с днем рождения и подарил книгу про Суворова 2
14:15
Псевдоврача будут судить на Алтае за многотысячное лечение 0
14:02
Цены на бензин предложили регулировать, как тарифы на электроэнергию 10
13:54
Самозанятым предлагают налоговый капитал в 10 000 рублей при регистрации 12
13:36
Барнаульского школьника судят за разрыв селезенки своему однокласснику 25
13:22
Похищено 7,5 млрд рублей при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье 9
13:14
Супругов в Бийске обвиняют в создании высокоорганизованного борделя 13

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.