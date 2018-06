Американка по имени Джулианна Мэдисон в своем Twitter опубликовала видео со своей кошкой, которое быстро стало популярным, сообщает "Лента.Ру".

Видео начинается с того, что кошка потянулась к чипсине. Понюхав ее животное скорчилось, словно от тошноты, и издало соответствующий звук.

I told my cat she wasn’t gonna like this salt and vinegar chip but she didn’t listen to me smh SHE GAGGED pic.twitter.com/W2hzsxBTJ3