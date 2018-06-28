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Очевидцы засняли ураган, надвигающийся на алтайское село

, ИА "Амител"
На 28 июня в регионе передано штормовое предупреждение в связи с возможным грозовым штормом

Жители Благовещенского района Алтайского края засняли грозовой фронт, надвигающийся на местные населенные пункты. В частности, сообщения появились в паблике "Подслушано Благовещенский р-н" "ВКонтакте" и в Instagram.

Как сообщают жители районного центра — поселка Благовещенка, на данный момент у них идет гроза. О силе разыгравшейся непогоды ничего не упоминается. 

Стоит отметить, что грозовой фронт, судя по фотографиям, напоминает тот, который накрыл город Барнаул вечером в субботу, 23 июня. Напомним, часть краевого центра тогда осталась без электро- и водоснабжения, а в некоторые городские поселки электричество вернулось лишь спустя несколько дней.

Согласно данным алтайского ЦГМС, Алтайский край продолжает находиться в опасных метеоусловиях — на четверг, 28 июня, в регионе передано штормовое предупреждение в связи с возможным грозовым штормом.

"В Алтайском крае днем 27 июня и сутки 28 июня сохранятся дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами шквалы до 25 метров в секунду", — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.

 

Это было как в фильме ужасов!!!!😈😈😈

Публикация от sergei (@sis8659)

 

Опять #гроза

Публикация от Екименко Сергей (@ekimenko_sergei)

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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