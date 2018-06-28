Очевидцы засняли ураган, надвигающийся на алтайское село

Жители Благовещенского района Алтайского края засняли грозовой фронт, надвигающийся на местные населенные пункты. В частности, сообщения появились в паблике "Подслушано Благовещенский р-н" "ВКонтакте" и в Instagram.
Как сообщают жители районного центра — поселка Благовещенка, на данный момент у них идет гроза. О силе разыгравшейся непогоды ничего не упоминается.
Стоит отметить, что грозовой фронт, судя по фотографиям, напоминает тот, который накрыл город Барнаул вечером в субботу, 23 июня. Напомним, часть краевого центра тогда осталась без электро- и водоснабжения, а в некоторые городские поселки электричество вернулось лишь спустя несколько дней.
Согласно данным алтайского ЦГМС, Алтайский край продолжает находиться в опасных метеоусловиях — на четверг, 28 июня, в регионе передано штормовое предупреждение в связи с возможным грозовым штормом.
"В Алтайском крае днем 27 июня и сутки 28 июня сохранятся дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами шквалы до 25 метров в секунду", — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.
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