Американские ученые из Университета Маршалла выяснили, что специфический фермент под названием "натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза" влияет на процесс старения, пишут "Известия" со ссылкой на EurekAlert!.
Ученые считают, что в будущем их открытие может лечь в основу антивозрастной терапии.
Отмечается, что данный фермент принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода (АФК). Это удалось выяснить благодаря экспериментам, проведенным на мышах.
Около года грызунов кормили исключительно пищей с высоким содержанием жиров и углеводов, что помогло сделать признаки старения более заметными. Ученые выяснили, что у мышей, получающих инъекции данного фермента, процесс старения сильно замедлялся.
Теперь исследователям предстоит выяснить, насколько это вещество безвредно для человека.
Если окажется, что оно приносит больше пользы, чем вреда, то в будущем данное открытие может лечь в основу антивозрастной терапии.
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