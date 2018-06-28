Как сообщил редакции Аmic.ru источник, в скором времени в Барнауле на проспекте Красноармейском появится новая "Лента". Её якобы планируют открыть между ТЦ "Первомайский", в котором располагается большой супермаркет "Мария-Ра", и ТЦ "Вавилон" с супермаркетом "Холидей".
Помещения, которые планируется сдать "Ленте", в настоящее время занимает строительный супермаркет "Формула М2". Любопытно, что это помещение площадью 2417 кв. м, судя по информации на сайте barnaul.nedvrf.ru , продается за 115 млн рублей.
Напомним, что в апреле этого года анонсировалось открытие четырех новых магазинов сети "Лента": ул. Кулагина, 44, ул. Северо-Западная, 155, ул. Сергея Семенова, 9, ул. Попова, 86. В настоящее время открыт новый супермаркет на ул. Кулагина.
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на Южном одна Машка везде