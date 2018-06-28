Путин ввел штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение запрета на использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров). Соответствующий документ опубликован в среду на портале правовой информации, пишет "Парламентская газета".
За непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах средств обхода блокировок или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации на граждан будет налагаться штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, на юридические лица — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.
В случае выдачи поисковыми системами ссылок на запрещенные сайты граждане будут платить штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 50 тысяч рублей, юрлица — от 500 до 700 тысяч рублей.
Принятый в 2017 году закон об анонимайзерах предусматривает, что владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны будут блокировать в России доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, в противном случае они будут заблокированы сами.
Кроме того, законопроект возлагает на операторов поисковых систем обязанность прекращать на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные ресурсы.
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