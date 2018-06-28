Коммунисты собирают митинг против повышения пенсионного возраста. Он пройдет 7 июля на площади Свободы в Барнауле, хотя изначально планировался 3 июля на площади Советов в центре города. Об акции протеста на новом месте в социальных сетях сообщила лидер регионального отделения партии, депутат краевого парламента Мария Прусакова.
Акция протеста состоится 7 июля в 11 часов на площади Свободы (начало Социалистического проспекта).
Ранее КПРФ подавала заявку на митинг 3 июля. Провести его хотели в самом центре города, перед региональной администрацией. Однако власти акцию не согласовали из-за запланированного там городского мероприятия.
Не согласовали коммунистам на желаемых площадках в Бийске и Рубцовске.
Напомним, 22 июня на площади Свободы провели пикет алтайские профсоюзы. Участие в нем приняло более 300 барнаульцев. А 1 июля здесь же пройдет митинг ЛДПР. Либерал-демократы будут протестовать против повышения пенсионного возраста и роста НДС.
Комментарии
Разделяй и властвуй, что мешало партиям выйти единым фронтом если они против и реально хотят изменить что то, а так получается просто для галочки
Все уже давно устаканилось! И никто из существующих партий, ничего реального и никаких изменений не хочет. Для галочки, с речевками потолкутся на месте и обратно в стойло!
Заметьте, в выходной день не дают провести митинг. Мелкими сходками пар выпускают. И по СМИ бла бла бла... Народ в очередной раз проглотит.
Может надо участникам городского мероприятия под хвост кроссовком насувать? Коммунисты, где ваш комсомол?
Власти сейчас много мероприятий придумают лишь бы не дать провести митинг в центре , у администрации .
Пусть дети власть имущих работают в рудниках кайлом до 65 лет .
Сколько эта истрия уже длится - а воз и ныне там!
Боюсь как дьяволькой напасти освободительных забот. Когда рабы приходят к власти, они куда страшней господ.
Все хаосы, броженья и анархии, бунты и сокрушения основ, кончаются устройством иерархии, с иным распределением чинов.
Не все поняли, что такое пенсионная реформа. Это ОТМЕНА ПЕНСИИ для 20% женщин и 60% мужчин. Они никогда её не получат, потому, что не доживут. Зачем они всю свою жизнь отчисляли заработанные трудом деньги в пенсионный фонд? Где эти деньги? Их не получат ни они, ни их родственники.
1 Кони пашут до 65
2 Женщины до 63
3 НДС 20 % НДФЛ 15 %
4 Бензин под 50 руб
5 Повышение ЖКХ
6 Полный контроль за счетами в банках
7 Повышение зарплат депутатам и чинвникам
Добро пожаловать в КРЫМНЯЯЯШШШ!!!!
Тихо так, сядьте, и молча сидя наблюдайте за событиями, а так же над тем, что уже сотворили и наскоро состряпали.
Это будет куда разумнее, чем теперь тупо носиться по улицам и площадям: толпою, гуртом и скопом при этом, возбуждаясь беспредельно.
А когда на русси, народу хорошо жилось?
Для галочки, с речевками потолкутся на месте и обратно в стойло!
6. В целом, держать тему в низком профиле до 18 июля - планируемого рассмотрения законопроекта в первом чтении.
7. По протестам (обговорим отдельно): демонстрировать, что организаторы акций фактически пытаются лишь укрепить собственные, не впечатляющие политические позиции. То есть речь идёт не о заботе о стариках, а о самопиаре за их счет; при этом противники реформы фактически требуют не повышать пенсии.
При обсуждении акций переводить разговор на то, какими социальными гарантиями должна сопровождаться пенсионная реформа.
все по методичке свыше ))
28.06.2018 10:14
Директор СССР
Крым не приплетайте.
Пойду на КПРФовский митинг. Хоть и Зюганов тот еще "лидер", хоть КПРФ и преступно отказывается выдвигать своего кандидата в губернаторы АК, все равно они единственная концептуально продуманная оппозиция власти.
28.06.2018 10:20
- гость -
Уже спрашивал вас: откуда вы взяли этот текст? Назовите источник.
Гость от 28.06.2018 10:20. Система вертикали с его компанентами в благоприятном т и благопристойном инкубаторе, уже давно как выстроена. На всех местах регионов, партийные лидеры с такими же многочисленными представителями. Все решили и процесс реализации решений уже идет. В наших безразумных, но благородных потугах, не нуждаясь!