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КПРФ проведет в Барнауле митинг против повышения пенсионного возраста

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Коммунисты будут третьими, кто проведет акцию протеста по скандальной пенсионной реформе

Коммунисты собирают митинг против повышения пенсионного возраста. Он пройдет 7 июля на площади Свободы в Барнауле, хотя изначально планировался 3 июля на площади Советов в центре города. Об акции протеста на новом месте в социальных сетях сообщила лидер регионального отделения партии, депутат краевого парламента Мария Прусакова.

Акция протеста состоится 7 июля в 11 часов на площади Свободы (начало Социалистического проспекта).

Ранее КПРФ подавала заявку на митинг 3 июля. Провести его хотели в самом центре города, перед региональной администрацией. Однако власти акцию не согласовали из-за запланированного там городского мероприятия.

Не согласовали коммунистам на желаемых площадках в Бийске и Рубцовске.

Напомним, 22 июня на площади Свободы провели пикет алтайские профсоюзы. Участие в нем приняло более 300 барнаульцев. А 1 июля здесь же пройдет митинг ЛДПР. Либерал-демократы будут протестовать против повышения пенсионного возраста и роста НДС.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.06.2018 09:24
- гость -

Разделяй и властвуй, что мешало партиям выйти единым фронтом если они против и реально хотят изменить что то, а так получается просто для галочки

0  0
28.06.2018 09:30
- гость -

Все уже давно устаканилось! И никто из существующих партий, ничего реального и никаких изменений не хочет. Для галочки, с речевками потолкутся на месте и обратно в стойло!

0  0
28.06.2018 09:40
- гость -

Заметьте, в выходной день не дают провести митинг. Мелкими сходками пар выпускают. И по СМИ бла бла бла... Народ в очередной раз проглотит.

0  0
28.06.2018 09:47
- гость -

Может надо участникам городского мероприятия под хвост кроссовком насувать? Коммунисты, где ваш комсомол?

0  0
28.06.2018 09:54
гость

Власти сейчас много мероприятий придумают лишь бы не дать провести митинг в центре , у администрации .
Пусть дети власть имущих работают в рудниках кайлом до 65 лет .

0  0
28.06.2018 10:01
- гость -

Сколько эта истрия уже длится - а воз и ныне там!
Боюсь как дьяволькой напасти освободительных забот. Когда рабы приходят к власти, они куда страшней господ.

0  0
28.06.2018 10:05
- гость -

Все хаосы, броженья и анархии, бунты и сокрушения основ, кончаются устройством иерархии, с иным распределением чинов.

0  0
28.06.2018 10:06
гость

Не все поняли, что такое пенсионная реформа. Это ОТМЕНА ПЕНСИИ для 20% женщин и 60% мужчин. Они никогда её не получат, потому, что не доживут. Зачем они всю свою жизнь отчисляли заработанные трудом деньги в пенсионный фонд? Где эти деньги? Их не получат ни они, ни их родственники.

0  0
28.06.2018 10:14
Директор СССР

1 Кони пашут до 65
2 Женщины до 63
3 НДС 20 % НДФЛ 15 %
4 Бензин под 50 руб
5 Повышение ЖКХ
6 Полный контроль за счетами в банках
7 Повышение зарплат депутатам и чинвникам
Добро пожаловать в КРЫМНЯЯЯШШШ!!!!

0  0
28.06.2018 10:17
- гость -

Тихо так, сядьте, и молча сидя наблюдайте за событиями, а так же над тем, что уже сотворили и наскоро состряпали.
Это будет куда разумнее, чем теперь тупо носиться по улицам и площадям: толпою, гуртом и скопом при этом, возбуждаясь беспредельно.

0  0
28.06.2018 10:20
- гость -

А когда на русси, народу хорошо жилось?

0  0
28.06.2018 10:20
- гость -

Для галочки, с речевками потолкутся на месте и обратно в стойло!

6. В целом, держать тему в низком профиле до 18 июля - планируемого рассмотрения законопроекта в первом чтении.
7. По протестам (обговорим отдельно): демонстрировать, что организаторы акций фактически пытаются лишь укрепить собственные, не впечатляющие политические позиции. То есть речь идёт не о заботе о стариках, а о самопиаре за их счет; при этом противники реформы фактически требуют не повышать пенсии.
При обсуждении акций переводить разговор на то, какими социальными гарантиями должна сопровождаться пенсионная реформа.

все по методичке свыше ))

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28.06.2018 10:20
Грантштейн

28.06.2018 10:14
Директор СССР
Крым не приплетайте.

Пойду на КПРФовский митинг. Хоть и Зюганов тот еще "лидер", хоть КПРФ и преступно отказывается выдвигать своего кандидата в губернаторы АК, все равно они единственная концептуально продуманная оппозиция власти.

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28.06.2018 10:21
Грантштейн

28.06.2018 10:20
- гость -
Уже спрашивал вас: откуда вы взяли этот текст? Назовите источник.

0  0
28.06.2018 10:28
- гость -

Гость от 28.06.2018 10:20. Система вертикали с его компанентами в благоприятном т и благопристойном инкубаторе, уже давно как выстроена. На всех местах регионов, партийные лидеры с такими же многочисленными представителями. Все решили и процесс реализации решений уже идет. В наших безразумных, но благородных потугах, не нуждаясь!

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