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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным "примерно" во время поездки в Европу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство "Рейтер".
Глава США добавил, что встреча с президентом РФ может пройти после саммита НАТО, вероятно, в Хельсинки. Также республиканец заявил, что хочет обсудить с Путиным Сирию и Украину.
Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что подготовка встречи лидеров двух стран давно обсуждается по закрытым каналам. Он добавил, что о месте и времени проведения саммита будет объявлено в четверг, 28 июня. Накануне Путин в конце встречи с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном передал привет американскому лидеру и сказал, что встреча с ним ему важна и он будет к ней готовиться.
Комментарии
А много ли надо для счастья?
Когда оно еще и стеклянное!