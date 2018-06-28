Требуется мобильный репортёр

Информационный портал Amic.ru совместно с компанией "МегаФон" запускает проект "Мобильный репортер".
Снятый вами эксклюзивный видеоролик может попасть на региональный информационный портал Amic.ru. Если вы стали очевидцем каких-то событий (происшествий, добрых поступков, нарушений, необычных явлений и др.), то:
1. Немедленно снимайте это;
2. Присылайте в WhatsApp на номер: 8-923-649-96-41 либо на электронную почту: news@amic.ru с пометкой "Мобильный репортер".
Ваша новость попадет на сайт Amic.ru, и о вас узнают сотни жителей Алтайского края и других регионов России.
Автор лучшего видео или фотографии месяца, по мнению редакции, получит приз от Amic.ru и компании "МегаФон".
Стань мобильным репортером Amic.ru — новости начинаются с тебя!
Комментарии
Дело хорошее.
Только теперь все вместо спасения снимать будут ))))
На указанном номере 8-923-649-96-41 точно вацап есть? Добавил номер в контакты, уже 5 минут прошло, вацап не видит этот номер. То ли в номере опечатка, то ли редакция завела новый телефон, а вацап еще не установила )))