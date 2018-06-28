Фото: imenno.ru
Заторы в пять баллов образовались на дорогах Барнаула утром в четверг, 28 июня. Об этом свидетельствуют данные специального сервиса "Яндекса".
Многокилометровая пробка образовалась на Змеиногорском тракте. Она растянулась более чем на шесть километров, скорость движения машин не превышает 5 километров в час.
Также заторы наблюдаются на пересечениях Павловского тракта с улицами Просторной и Попова, на отрезках улиц Малахова, Власихинской, Воровского, Попова и на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского.
В городе на ул. Власихинской и Молодежной ведутся дорожные работы.
Причиной гигантской пробки на Змеиногорском тракте стала авария. Очевидцы в паблике Barnaul 22 уточняют, что на участке дороги в районе пересечения с улицей Кауфмана столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. На месте работает аварийная служба. Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.
Комментарии
Утром рано три барана...
Зато светофор там есть
Вот на светофоре-то. То ли фура свет не разглядела, то ли оба двое решили проскочить с Фомина...Почти перед нашим автобусом, хорошо, водила провел впритирку транспрт