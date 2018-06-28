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Многокилометровая пробка образовалась на въезде в Барнаул из-за ДТП с фурой

, ИА "Амител"
В городе наблюдаются пятибалльные пробки

Фото: imenno.ru

Заторы в пять баллов образовались на дорогах Барнаула утром в четверг, 28 июня. Об этом свидетельствуют данные специального сервиса "Яндекса".

Многокилометровая пробка образовалась на Змеиногорском тракте. Она растянулась более чем на шесть километров, скорость движения машин не превышает 5 километров в час. 

Также заторы наблюдаются на пересечениях Павловского тракта с улицами Просторной и Попова, на отрезках улиц Малахова, Власихинской, Воровского, Попова и на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского. 

В городе на ул. Власихинской и Молодежной ведутся дорожные работы.

Причиной гигантской пробки на Змеиногорском тракте стала авария. Очевидцы в паблике Barnaul 22 уточняют, что на участке дороги в районе пересечения с улицей Кауфмана столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. На месте работает аварийная служба. Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.06.2018 08:56
- гость -

Утром рано три барана...

0  0
28.06.2018 09:12
- гость -

Зато светофор там есть

0  0
28.06.2018 09:44
Filin

Вот на светофоре-то. То ли фура свет не разглядела, то ли оба двое решили проскочить с Фомина...Почти перед нашим автобусом, хорошо, водила провел впритирку транспрт

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