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Глава РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части противодействия хищению денег. В частности, документ наделяет банки правом приостанавливать перевод средств при выявлении признаков совершения операции без согласия плательщика. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованный на портале правовой информации документ.
Законом создается правовой механизм, который противодействует хищению денег со счетов клиентов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), а также предотвращает несанкционированное клиентом снятие денег.
По закону банк может приостановить исполнение операции по переводу средств на срок не более двух дней. Также операторы по переводу денег, операторы платежных систем, услуг платежной инфраструктуры будут обязаны противодействовать совершению переводов без согласия клиента в порядке, установленном Центробанком, направлять в Банк РФ информацию обо всех случаях или попытках осуществления переводов денег без согласия клиента.
В заключении комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам говорится, что реализация положений закона позволит снизить количество несанкционированных операций, которые совершаются с использованием ДБО, сократить возможности хищения денег с карт россиян, а также предотвратить потери кредитных организаций со счетов юридических и физлиц.
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