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"Москва не считается с интересами Киева", а для изменения ситуации Украине нужно экономическое возрождение. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Виктор Бондарь, пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "112 Украина".
Уточняется, что депутат предложил изменить "тональность" переговоров с РФ и уйти от риторики угроз. По мнению политика, вместо этого нужно экономическое возрождение страны, достичь которого можно, как полагает Бондарь, при помощи кредитов.
Он призвал завести в стране два-три крупнейших европейских и американских банка, дать вздохнуть промышленности, а также дать дешевые кредиты на 15 лет. "Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то, действительно, если Россия не увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути. А не просто воевать — каждый день воюем-воюем, а в результате все хуже и хуже. Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться", — заключил парламентарий.
Отношения РФ и Украины ухудшились после 2014 года. Тогда Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке страны, обвинив Москву во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Кроме этого, на отношения между странами повлияло воссоединение Крыма с РФ после референдума.
Комментарии
гей парад в Киеве соберет намного больше народа, если его объявить антироссийским.
Москва другие города РФ не уважает, почему она должна зауважать Киев???
Да Москве класть на рост экономики, у нее совсем другие задачи.
Скорей бы уж Украина стала богатой и крепкой. Совсем не везет ей с руководством
Если в России когда-нибудь произойдёт экономическое возрождение, народ перестанет беднеть, олигархи и высшие чиновники перестанут деньги налогоплательщиков выводить в офшоры, вырастет экономика, промышленность и т.д., то в мире (о чудо) тоже начнут уважать и считаться с экономически сильной РФ. И санкции глядишь отменят, и к диалогу все стремиться начнут.
О чем говорит этот нардеп?
Порошенко под выборы выпросил 1 млрд ойро в ЕС. И это не подарок, это взаймы. Ему нужны деньги для переизбрания. В обмен он принимает все условия ЕС, начиная от поднятия цен на газ, заканчивая урезанием пенсий.