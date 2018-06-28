Фото: twitter.com
Жительница США Виктория Берджесс стала первой женщиной, пересекшей Флоридский пролив между Кубой и Соединенными Штатами на доске для сёрфинга. Об этом пишет Life со ссылкой на флоридские СМИ.
Уточняется, что 33-летняя американка начала свое путешествие от Гаваны, а завершила его в городе Ки-Уэст.
Всего Берджесс преодолела 180 километров примерно за 27 часов. Женщина помогала себе двигаться веслом. На всем пути ее сопровождала яхта со спасателями для подстраховки.
Спортсменка признала, что самым сложным было преодоление сильного ветра и течения. Кроме этого, ей мешали запутывающие доску водоросли.
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