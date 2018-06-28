Сломленная и избитая, женщина лежит на полу, стирая тыльной стороной ладони кровь со своего лица. И боится пошевелиться, чтобы не привлечь новой волны агрессии. Глаза ее устремлены на дверь комнаты. Той, где сейчас в страхе сидят дети. И в голове у нее лишь одна мысль: НАДО БЕЖАТЬ! Это единственный выход, который видит женщина – жертва домашнего насилия, когда люди проходят мимо, закрывая глаза на эту жестокость, и бросают небрежно: "Это не наше дело". Когда органы власти не реагируют на мольбы о помощи, думая: "Мы этим ничего не изменим. Колотил и будет колотить". Когда закон словно говорит мужчинам: "Теперь бить можно!". Ведь из-за декриминализации побоев за синяки и ссадины, нанесенные впервые, домашний тиран получает не уголовный срок, а наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей или 15 суток.

Закон действует лишь тогда, когда преступление уже совершено. Когда жертва домашнего насилия превращается и в жертву убийства. Пока отец Насти избивал мать, закон ничего не делал. Когда отец на глазах Насти убил свою жену, только тогда мужчину посадили.

Когда государство и общество бездействуют, этим женщинам больше ничего не остается. Только бежать. Лишь бы не терпеть этих издевательств, только бы не жить рядом с тираном. Это единственный способ избавиться от мучений сразу.

Люба не выдержала издевательств. Муж бил и ее, и детей. Бил так, что на ней не оставалось живого места. Однажды Любу привезли в больницу в бессознательном состоянии, и она даже не могла вспомнить, где находится и что произошло. Спустя два с половиной года страданий Люба взяла самое необходимое, троих детей и свое право на счастливую жизнь. Сбежала в город. За 300 километров от родной деревни.

Юля в страхе убежала из дома. С четырьмя детьми. Ночью. Сразу после того, как муж зверски избил ее.

Настя ушла, когда пьяный муж, избив ее и оставив лежать на полу, заснул. Он бил ее на протяжении многих лет. И Настя терпела, потому что просто не видела другого отношения к женщине. Ее отец тоже избивал маму.

Часто возникает вопрос, откуда среди подопечных фонда "Облака" столько матерей-одиночек, оставшихся без жилья. Фонд честно отвечает: многие из них бежали от домашнего насилия.

Люба, Юля и Настя – подопечные фонда. Когда они бежали, то оставили все. Они думали только о том, как бы сохранить жизнь детям. А деньги, квартиры – все это становилось таким незначительным по сравнению с самым ценным - жизнью.

Они выбрали жизнь – свою и детей. Спасти детей – это выбор любой любящей мамы. Спасти свою жизнь – это желание любого человека. Они сделали правильный выбор, но теперь, чтобы продолжать жить, им нужно решить важную и первостепенную задачу - найти место для жизни. Иначе они потеряют детей. Их дети будут жить не рядом с мамой, а в детском доме и только потом, кирпичик за кирпичиком, выстраивать свою жизнь.

В фонд "Облака" часто обращаются женщины, сбежавшие от постоянных побоев. Самая главная, первостепенная наша задача – помочь оплатить им жилье на первое время. На то время, пока мама найдет работу и сможет сама обеспечивать своих детей.

Они очень нуждаются в помощи, ведь такие женщины становятся жертвами несправедливости дважды. Сначала беспричинно они терпят побои, а потом, спасая свою жизнь, лишаются всего, что у них было.

И так будет происходить, пока эти женщины не будут защищены государством и обществом.

Сейчас Люба, Юля и Настя нуждаются в помощи. Фонд "Облака" принял решение поддержать три эти семьи. Мы просим вас помочь нам собрать средства, чтобы на два месяца обеспечить убежище для этих женщин и их детей. Мы нашли им недорогое жилье, где семьи смогут чувствовать себя комфортно.

Еще нужно помочь оплатить садик для деток Насти, чтобы она могла пойти на работу. Совсем скоро женщины выйдут на работу, получат первые деньги и уже сами смогут платить за свое жилье, обеспечивать себя и своих деток.

Общая сумма сбора – 55 000 рублей.

Делайте пожертвование прямо сейчас по реквизитам фонда "Облака", напишите СМС в переводе: "на убежище Любе, Юле и Насте":

- Пожертвовать электронным переводом по карте Сбербанка: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда)

- Пожертвовать по номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.

- Пожертвовать с телефона: отправить SMS на короткий номер 3434 с кодовым словом Облака, через пробел сумма пожертвования, например "Облака – 500"

- Если вы хотите отправить средства сразу на юридический счет от физического или юридического лица, пожертвуйте по данным счета: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774

- Пожертвовать через официальный сайт фонда: www.fondoblaka.com через кнопку ПОМОЧЬ!

Все поступления публикуются 3 раза в день во всех социальных сетях и на сайте фонда. Все ваши сведения: номер телефона, электронная почта и другие персональные данные благотворителя бережно хранятся нами и не публикуются публично. В отчете о поступлениях публикуются только Имя и Отчество, а также сумма перевода.

Публикация фотографий сделана с согласия семьи на оказание материальной, юридической и психологической помощи в рамках реабилитационной программы фонда. На фото Настя и ее дети.

В целях безопасности из-за сложных отношений с семьей имя Любы изменено.



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Фонд "Облака"

г. Барнаул,

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8 (3852) 590-180

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